Заксобрание Омской области окончательно одобрило штрафы за «склонение к аборту»

Инициатива минздрава предполагает, что «склонение» — это «совершение действий в целях понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом». Нарушителей хотят штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей (если это физлицо) и от 100 до 200 тысяч (если это юрлицо). При первом обсуждении против выступила представительница фракции «Новых людей», а сегодня никаких возражений и уточняющих вопросов не прозвучало: депутаты молча одобрили запрет и соответствующие поправки к областному кодексу об административных правонарушениях.