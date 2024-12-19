Заксобрание Омской области окончательно одобрило штрафы за «склонение к аборту»

Posted 19 декабря, 08:15
Published 19 декабря, 08:15
Modified 19 декабря, 08:23
Updated 19 декабря, 08:23
На очередном пленарном заседании Законодательного собрания Омской области речь шла в том числе об абортах. Город55 уже писал о том, что региональный минздрав предложил депутатам полностью запретить «склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности на территории Омской области». В октябре этот законопроект прошел первое чтение, а сегодня, 19 декабря, был принят окончательно.
Инициатива минздрава предполагает, что «склонение» — это «совершение действий в целях понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом». Нарушителей хотят штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей (если это физлицо) и от 100 до 200 тысяч (если это юрлицо). При первом обсуждении против выступила представительница фракции «Новых людей», а сегодня никаких возражений и уточняющих вопросов не прозвучало: депутаты молча одобрили запрет и соответствующие поправки к областному кодексу об административных правонарушениях.
Напомним: кампания против абортов разворачивается сейчас по всей России. В ряде регионов уже принят запрет, аналогичный омскому. При этом из пояснительной записки к законопроекту следует, что число искусственных прерываний беременности в регионе в любом случае снижается. В 2022 году было сделано 3 666 абортов (2 500 в государственных клиниках, 1 166 в негосударственных), в 2023 — 3 241 (2 252 и 989 соответственно). В первом полугодии 2024 года в государственных больницах было сделано 1 012 абортов против 1 153 годом ранее.