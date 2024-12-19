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Posted 19 декабря, 09:50

Published 19 декабря, 09:50

Modified 19 декабря, 09:57

Updated 19 декабря, 09:57

«Возвращают территорию»: Владимир Путин сделал важное заявление об СВО

«Возвращают территорию»: Владимир Путин сделал важное заявление об СВО

19 декабря 2024, 09:50
Фото: Россия 1. Скриншот.
Сюжет
Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
По словам президента, ситуация меняется кардинально.

Во время прямой линии с Владимиром Путиным, которая проходит сегодня, 19 декабря, за спиной президента развернули копию боевого знамени, которую ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

«Оно представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сейчас сражаются за Россию на всей линии боестолкновения», — отметил президент.

Когда речь зашла об СВО, Путин сообщил, что ситуация меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта каждый день.

«Российские бойцы, которые находятся в зоне СВО, каждый день возвращают территорию квадратными километрами. Мы движемся к решению наших первостепенных задач, которые были обозначены в начале СВО. Ребята действуют постоянно, возможности вооруженных сил возрастают. Сейчас мы увеличиваем армию и силовые подразделения до 1,5 млн человек», — добавил президент.
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#Ольга Скворцова#Общество#Владимир Путин#Россия#Армия#Вооруженные силы#Прямая линия#Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
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