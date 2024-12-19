«Возвращают территорию»: Владимир Путин сделал важное заявление об СВО

Posted 19 декабря, 09:50
Published 19 декабря, 09:50
Modified 19 декабря, 09:57
Updated 19 декабря, 09:57
Во время прямой линии с Владимиром Путиным, которая проходит сегодня, 19 декабря, за спиной президента развернули копию боевого знамени, которую ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
«Оно представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сейчас сражаются за Россию на всей линии боестолкновения», — отметил президент.
Когда речь зашла об СВО, Путин сообщил, что ситуация меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта каждый день.
«Российские бойцы, которые находятся в зоне СВО, каждый день возвращают территорию квадратными километрами. Мы движемся к решению наших первостепенных задач, которые были обозначены в начале СВО. Ребята действуют постоянно, возможности вооруженных сил возрастают. Сейчас мы увеличиваем армию и силовые подразделения до 1,5 млн человек», — добавил президент.