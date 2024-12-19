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Posted 19 декабря, 11:03

Published 19 декабря, 11:03

Modified 19 декабря, 11:30

Updated 19 декабря, 11:30

Скриншот

Владимир Путин заявил, что ему есть о чем поговорить с Дональдом Трампом

19 декабря 2024, 11:03
Фото: Россия 1. Скриншот

Владимир Путин признался, что ему есть о чем поговорить с президентом США

Сюжет
Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
Пока четких договоренностей о встрече нет.

В ходе сегодняшней прямой линии президента России американский журналист спросил, планируется ли встреча Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Путин ответил, что точных данных по этому вопросу пока нет.

«Если когда-то состоится встреча с вновь избранным президентом Трампом, нам будет о чем поговорить», — объяснил он, уточнив, что не разговаривал с американским коллегой больше 4 лет.

По словам Путина, за прошедшие годы международная ситуация существенно изменилась.

«Россия стала гораздо сильнее за предыдущие 2–3 года, потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы уже мало от кого зависим», — отреагировал президент на слова журналиста об ослаблении России.

Напомним: Дональд Трамп победил на президентских выборах, прошедших в США в ноябре 2024 года. Он вступит в должность 20 января. До этого Трамп занимал пост президента с 2017 по 2021 год.

#Политика#Общество#США#Владимир Путин#Президент РФ#Россия#Дональд Трамп#Новости#Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
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