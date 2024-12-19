Владимир Путин заявил, что ему есть о чем поговорить с Дональдом Трампом

Posted 19 декабря, 11:03
Published 19 декабря, 11:03
Modified 19 декабря, 11:30
Updated 19 декабря, 11:30
В ходе сегодняшней прямой линии президента России американский журналист спросил, планируется ли встреча Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Путин ответил, что точных данных по этому вопросу пока нет.
«Если когда-то состоится встреча с вновь избранным президентом Трампом, нам будет о чем поговорить», — объяснил он, уточнив, что не разговаривал с американским коллегой больше 4 лет.
По словам Путина, за прошедшие годы международная ситуация существенно изменилась.
«Россия стала гораздо сильнее за предыдущие 2–3 года, потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы уже мало от кого зависим», — отреагировал президент на слова журналиста об ослаблении России.
Напомним: Дональд Трамп победил на президентских выборах, прошедших в США в ноябре 2024 года. Он вступит в должность 20 января. До этого Трамп занимал пост президента с 2017 по 2021 год.