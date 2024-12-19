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Posted 19 декабря, 12:47

Published 19 декабря, 12:47

Modified 19 декабря, 12:50

Updated 19 декабря, 12:50

Скриншот

Владимир Путин высказался о работе фонда «Защитники Отечества»

19 декабря 2024, 12:47
Фото: Россия 1. Скриншот

Владимир Путин высоко оценил работу фонда «Защитники Отечества»

Сюжет
Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
Вопрос об этом задал президенту экс-директор омского «12-го канала» Александр Малькевич.

В ходе сегодняшней прямой линии с президентом России Владимиром Путиным слово дали члену Общественной палаты РФ Александру Малькевичу, который в 2014–2018 годах был директором омского «12-го канала». Ему захотелось узнать, как глава государства оценивает работу фонда «Защитники Отечества» и какие задачи перед этим фондом ставятся.

Путин рассказал, что оценивает деятельность фонда достаточно высоко.

«Фонд был создан после встречи с матерями и вдовами участников СВО, — уточнил президент. — Он создан не для формальной работы, а для индивидуальной помощи нашим раненым бойцам, а также бывшим военнослужащим на „гражданке“, по их трудоустройству. Достаточно эффективно складывается работа. Там молодые ребята, у них глаза горят. Они могут работать не только в военкоматах, где зарплаты, прямо скажем, скромные, но и в IT-сфере, в медицине, спорте и т. д.».

На данный момент, по словам Путина, в фонд поступает все больше запросов, связанных со спортом и культурой, и это, безусловно, положительный тренд.

Напомним: фонд «Защитники Отечества» был создан в начале 2023 года. Спустя несколько месяцев его филиал заработал в Омске.

В Омске откроется фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»
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#Общество#Владимир Путин#Александр Малькевич#Новости#Сво#Защитники отечества#Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
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