Владимир Путин высказался о работе фонда «Защитники Отечества»

Posted 19 декабря, 12:47
Published 19 декабря, 12:47
Modified 19 декабря, 12:50
Updated 19 декабря, 12:50
В ходе сегодняшней прямой линии с президентом России Владимиром Путиным слово дали члену Общественной палаты РФ Александру Малькевичу, который в 2014–2018 годах был директором омского «12-го канала». Ему захотелось узнать, как глава государства оценивает работу фонда «Защитники Отечества» и какие задачи перед этим фондом ставятся.
Путин рассказал, что оценивает деятельность фонда достаточно высоко.
«Фонд был создан после встречи с матерями и вдовами участников СВО, — уточнил президент. — Он создан не для формальной работы, а для индивидуальной помощи нашим раненым бойцам, а также бывшим военнослужащим на „гражданке“, по их трудоустройству. Достаточно эффективно складывается работа. Там молодые ребята, у них глаза горят. Они могут работать не только в военкоматах, где зарплаты, прямо скажем, скромные, но и в IT-сфере, в медицине, спорте и т. д.».
На данный момент, по словам Путина, в фонд поступает все больше запросов, связанных со спортом и культурой, и это, безусловно, положительный тренд.
Напомним: фонд «Защитники Отечества» был создан в начале 2023 года. Спустя несколько месяцев его филиал заработал в Омске.