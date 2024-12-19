Владимир Путин высказался о работе фонда «Защитники Отечества»

В ходе сегодняшней прямой линии с президентом России Владимиром Путиным слово дали члену Общественной палаты РФ Александру Малькевичу, который в 2014–2018 годах был директором омского «12-го канала». Ему захотелось узнать, как глава государства оценивает работу фонда «Защитники Отечества» и какие задачи перед этим фондом ставятся.