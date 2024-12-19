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Posted 19 декабря, 09:28

Published 19 декабря, 09:28

Modified 19 декабря, 09:31

Updated 19 декабря, 09:31

Скриншот

Владимир Путин рассказал об экономической ситуации в России

19 декабря 2024, 09:28
Фото: Россия 1. Скриншот
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Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
По словам президента, экономика в стране развивается, несмотря на внешние угрозы.

Президент Владимир Путин во время прямой линии, которая проходит сегодня, 19 декабря, в Москве рассказал об экономической ситуации в России.

«С экономикой в целом в России ситуация обстоит нормально, устойчиво. Развиваемся несмотря ни на что, ни на какие внешние угрозы. Рост экономики может быть 3,9% и даже 4%. За два года рост экономики составил около 8%» — заявил президент.

Также глава государства сообщил, что безработица в стране находится на рекордно низком уровне — 2,3%. Рост промышленности составил 4,4%, перерабатывающей промышленности — 8,1%.

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#Евгений Игишев#Общество#Экономика#Омск#Владимир Путин#Россия#Москва#Безработица#Промышленность#Прямая линия#Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
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