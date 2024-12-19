Владимир Путин рассказал об экономической ситуации в России

Posted 19 декабря, 09:28
Published 19 декабря, 09:28
Modified 19 декабря, 09:31
Updated 19 декабря, 09:31
Президент Владимир Путин во время прямой линии, которая проходит сегодня, 19 декабря, в Москве рассказал об экономической ситуации в России.
«С экономикой в целом в России ситуация обстоит нормально, устойчиво. Развиваемся несмотря ни на что, ни на какие внешние угрозы. Рост экономики может быть 3,9% и даже 4%. За два года рост экономики составил около 8%» — заявил президент.
Также глава государства сообщил, что безработица в стране находится на рекордно низком уровне — 2,3%. Рост промышленности составил 4,4%, перерабатывающей промышленности — 8,1%.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области наблюдается острый дефицит кадров, особенно в медицинской сфере, сфере обслуживания и общепите.