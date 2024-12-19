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Posted 19 декабря, 13:09

Published 19 декабря, 13:09

Modified 19 декабря, 13:19

Updated 19 декабря, 13:19

Скриншот

Владимир Путин прокомментировал проблемы с кадрами в сфере здравоохранения

19 декабря 2024, 13:09
Фото: Первый канал. Скриншот
Сюжет
Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
Президент рассказал о притоке специалистов в сфере медицины и ситуации с важными лекарствами.

На прямой линии по итогам года, которая проходит сегодня, 19 декабря, президент Путин рассказал о проблемах с кадрами в сфере здравоохранения.

«Главная проблема с кадрами находится в первичном звене здравоохранения. У нас есть стационары, там с кадрами практически вопросов нет. Но из этого вытекает вывод — это прежде всего вопрос организации здравоохранения в регионах Российской Федерации», — сказал глава государства.

При этом, как отметил Владимир Путин, приток специалистов растет. Впервые за предыдущие годы он составил 17,5 тысяч сотрудников.

Президент также сообщил, что Россия вкладывает в отечественную фарминдустрию десятки миллиардов рублей, к 2030 году страна должна выйти на 90% самообеспечения медицинскими препаратами, а медицинскими изделиями — на 40%.

«Путин о нехватке бесплатных жизненно необходимых лекарств: Деньги на все препараты выделяются в полном объеме. Это вопрос организации торгов и своевременного принятия решений. Нужно просто вовремя все делать», — добавил Путин.

Напомним, что в ходе пресс-конференции Владимир Путин также рассказал о состоянии экономики в стране. Президент отметил, что она развивается несмотря ни на что и продолжает расти.

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#Анастасия Баянова#Общество#Омск#Омская область#Владимир Путин#Россия#Кадры#Здравоохранение#Медицина#Новости#Прямая линия#Прямая линия с президентом#Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
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