Владимир Путин потребовал ускорить выплаты семьям пропавших без вести военнослужащих

Posted 19 декабря, 12:49
Published 19 декабря, 12:49
Modified 19 декабря, 13:03
Updated 19 декабря, 13:03
Во время прямой линии Владимир Путин поднял важный вопрос о поддержке семей без вести пропавших участников СВО. По его словам, это крайне чувствительная тема, затрагивающая большое количество людей и требующая оперативного решения.
«Когда человек пропадает с радаров, возникает вопрос о поддержке его семьи», — заявил глава государства.
Путин предложил рассмотреть временные меры, которые могли бы хотя бы частично компенсировать недополученные выплаты. Среди возможных вариантов — пособия для детей или другие виды помощи. Он подчеркнул, что такие временные меры должны быть приняты незамедлительно, а работа по окончательным решениям — ускорена.
Президент обратился к Министерству обороны с поручением максимально ускорить процесс рассмотрения вопросов, связанных с выплатами семьям военных.