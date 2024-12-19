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Posted 19 декабря, 12:49

Published 19 декабря, 12:49

Modified 19 декабря, 13:03

Updated 19 декабря, 13:03

Скиншот

Владимир Путин потребовал ускорить выплаты семьям пропавших без вести военнослужащих

19 декабря 2024, 12:49
Фото: Первый канал. Скиншот
Сюжет
Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
Президент предложил рассмотреть временные меры, чтобы частично компенсировать недополученные выплаты.

Во время прямой линии Владимир Путин поднял важный вопрос о поддержке семей без вести пропавших участников СВО. По его словам, это крайне чувствительная тема, затрагивающая большое количество людей и требующая оперативного решения.

«Когда человек пропадает с радаров, возникает вопрос о поддержке его семьи», — заявил глава государства.

Путин предложил рассмотреть временные меры, которые могли бы хотя бы частично компенсировать недополученные выплаты. Среди возможных вариантов — пособия для детей или другие виды помощи. Он подчеркнул, что такие временные меры должны быть приняты незамедлительно, а работа по окончательным решениям — ускорена.

Президент обратился к Министерству обороны с поручением максимально ускорить процесс рассмотрения вопросов, связанных с выплатами семьям военных.

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#Диана Рязанцева#Общество#Омская область#Владимир Путин#Россия#Компенсация#Новости#Министерство обороны#Поддержка#Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года#Оперативное решение#Пропавшие участники СВО
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