Владимир Путин потребовал ускорить выплаты семьям пропавших без вести военнослужащих

Путин предложил рассмотреть временные меры, которые могли бы хотя бы частично компенсировать недополученные выплаты. Среди возможных вариантов — пособия для детей или другие виды помощи. Он подчеркнул, что такие временные меры должны быть приняты незамедлительно, а работа по окончательным решениям — ускорена.