Владимир Путин пока не знает, какой будет ключевая ставка после 20 декабря

Posted 19 декабря, 12:58
Published 19 декабря, 12:58
Modified 19 декабря, 13:01
Updated 19 декабря, 13:01
На прямой линии президента Владимира Путина в формате блиц ответил на вопрос, какой же завтра будет ключевая ставка.
«Набиуллина сама не знает, какая завтра будет ключевая ставка», — уточнил президент.
Владимиру Путину хотелось бы, чтобы решение по ключевой ставке было взвешенным и отвечало требованиям сегодняшнего дня.
Напомним, что до 21% на 200 базисных пунктов ключевая ставка повысилась в конце октября. Очередное заседание Банка России по ставке состоится в пятницу, 20 декабря.