gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 12:58

Published 19 декабря, 12:58

Modified 19 декабря, 13:01

Updated 19 декабря, 13:01

Владимир Путин пока не знает, какой будет ключевая ставка после 20 декабря

Владимир Путин пока не знает, какой будет ключевая ставка после 20 декабря

19 декабря 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
Решение станет известно только после очередного заседания Банка России.

На прямой линии президента Владимира Путина в формате блиц ответил на вопрос, какой же завтра будет ключевая ставка.

«Набиуллина сама не знает, какая завтра будет ключевая ставка», — уточнил президент.

Владимиру Путину хотелось бы, чтобы решение по ключевой ставке было взвешенным и отвечало требованиям сегодняшнего дня.

Напомним, что до 21% на 200 базисных пунктов ключевая ставка повысилась в конце октября. Очередное заседание Банка России по ставке состоится в пятницу, 20 декабря.

Владимир Путин: «Нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве»
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Экономика#Омская область#Владимир Путин#Россия#Заседание#Новости#Ключевая ставка#Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года#Повышение ставки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика