gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 09:35

Published 19 декабря, 09:35

Modified 19 декабря, 09:39

Updated 19 декабря, 09:39

Владимир Путин назвал регионы, где чаще всего задают вопросы о росте цен

Владимир Путин назвал регионы, где чаще всего задают вопросы о росте цен

19 декабря 2024, 09:35
Фото: Первый канал.
Сюжет
Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
В список вошли Камчатский край, Сахалинская область, Калининградская область, Хабаровский край и Иркутская область.

На прямой линии по итогам года, которая проходит сегодня, 19 декабря, президент назвал пять субъектов РФ, в которых жители чаще всего задают вопросы о росте цен. В рейтинг вошли пять регионов: Камчатский край, Сахалинская область, Калининградская область, Хабаровский край и Иркутская область.

«Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения, а покупательная способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров», — сказал Путин.

Напомним, что в ходе пресс-конференции Владимир Путин также рассказал о состоянии экономики в стране. Президент отметил, что она развивается несмотря ни на что и продолжает расти.

Владимир Путин создал совет по повышению рождаемости в России
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Владимир Путин#Россия#Новости#Прямая линия#Прямая линия с президентом#Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика