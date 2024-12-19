Владимир Путин назвал регионы, где чаще всего задают вопросы о росте цен

На прямой линии по итогам года, которая проходит сегодня, 19 декабря, президент назвал пять субъектов РФ, в которых жители чаще всего задают вопросы о росте цен. В рейтинг вошли пять регионов: Камчатский край, Сахалинская область, Калининградская область, Хабаровский край и Иркутская область.