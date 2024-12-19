Владимир Путин назвал регионы, где чаще всего задают вопросы о росте цен

Posted 19 декабря, 09:35
Published 19 декабря, 09:35
Modified 19 декабря, 09:39
Updated 19 декабря, 09:39
На прямой линии по итогам года, которая проходит сегодня, 19 декабря, президент назвал пять субъектов РФ, в которых жители чаще всего задают вопросы о росте цен. В рейтинг вошли пять регионов: Камчатский край, Сахалинская область, Калининградская область, Хабаровский край и Иркутская область.
«Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения, а покупательная способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров», — сказал Путин.
Напомним, что в ходе пресс-конференции Владимир Путин также рассказал о состоянии экономики в стране. Президент отметил, что она развивается несмотря ни на что и продолжает расти.