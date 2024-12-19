Владимир Путин: «Нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве»

Posted 19 декабря, 12:47
Published 19 декабря, 12:47
Modified 19 декабря, 13:02
Updated 19 декабря, 13:02
На прямой линии по итогам года, которая проходит сегодня, 19 декабря, президент Путин рассказал, как в России обстоят дела с сельским хозяйством.
«Нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики РФ, оно развивается хорошими темпами — 3% в год. Социальные проблемы есть, но они решаются. Сейчас важнее всего обеспечить достойную жизнь на селе, увеличение из дохода — от этого будут решаться все остальные вопросы», — отметил президент.
Путин также отметил, что Россия входит в число трех крупнейших экспортеров продовольствия на мировой рынок, а по пшенице занимает первое место. Чтобы продолжить развитие, необходимо привлекать молодых специалистов.
«Работа на селе — это уже индустрия, она требует специалистов из разных сфер. Государство будет привлекать абитуриентов для сельскохозяйственной отрасли», — добавил глава государства.
Напомним, что в этом году Омская область собрала рекордный урожай пшеницы — около 4 миллионов тонн.