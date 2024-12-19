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Posted 19 декабря, 12:47

Published 19 декабря, 12:47

Modified 19 декабря, 13:02

Updated 19 декабря, 13:02

Скриншот

Владимир Путин: «Нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве»

19 декабря 2024, 12:47
Фото: Россия 1. Скриншот
Сюжет
Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
Президент рассказал, как в села планируется привлекать молодых.

На прямой линии по итогам года, которая проходит сегодня, 19 декабря, президент Путин рассказал, как в России обстоят дела с сельским хозяйством.

«Нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики РФ, оно развивается хорошими темпами — 3% в год. Социальные проблемы есть, но они решаются. Сейчас важнее всего обеспечить достойную жизнь на селе, увеличение из дохода — от этого будут решаться все остальные вопросы», — отметил президент.

Путин также отметил, что Россия входит в число трех крупнейших экспортеров продовольствия на мировой рынок, а по пшенице занимает первое место. Чтобы продолжить развитие, необходимо привлекать молодых специалистов.

«Работа на селе — это уже индустрия, она требует специалистов из разных сфер. Государство будет привлекать абитуриентов для сельскохозяйственной отрасли», — добавил глава государства.

Напомним, что в этом году Омская область собрала рекордный урожай пшеницы — около 4 миллионов тонн.

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