Владимир Ефимов: Московский технопарк получил льготу на аренду земли

Posted 19 декабря, 14:22
Published 19 декабря, 14:22
Modified 19 декабря, 14:22
Updated 19 декабря, 14:22
Снижение арендной платы позволит организации направить сэкономленные средства на дальнейшее развитие. Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы, отвечающий за градостроительную политику и строительство, пишет mos.ru.
Ефимов подчеркнул, что в столице реализуется обширный комплекс мер поддержки для бизнеса. Одной из таких мер является льготная арендная ставка для технопарков, составляющая всего 0,01 процента от кадастровой стоимости. Это рассматривается как долгосрочные инвестиции города в развитие науки и промышленности. Московский завод тепловой автоматики получил такую льготу на земельный участок площадью почти 0,1 гектара, при этом аналогичные льготы ранее были предоставлены еще на четыре смежных участка. В итоге компания сможет экономить примерно 4,95 миллиона рублей ежегодно.
Льгота предоставлена на 10 лет, и с предпринимателем заключено соответствующее соглашение к договору аренды. Технопарк обязан ежегодно подтверждать свой статус, чтобы сохранить право на пониженную ставку.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что данный завод, обладающий статусом технопарка, арендует у города пять участков земли общей площадью 1,6 гектара на льготных условиях. Сэкономленные на аренде средства компания намерена инвестировать в свое развитие, что включает ремонт зданий, модернизацию производственных мощностей, научные исследования и разработки, а также обучение и повышение квалификации сотрудников.
Завод располагается в восточной части столицы, в районе Соколиная Гора. Его история насчитывает почти столетие. Первоначально основной его продукцией были клепаные котлы, предназначенные для котельных. В 1960 году предприятие изменило вектор своей деятельности, сосредоточившись на производстве автоматизированных систем для энергетического сектора. С тех пор завод зарекомендовал себя как один из ведущих участников на рынке разработки и изготовления средств автоматизации тепловых процессов.
В последнее время завод значительно увеличил свою специализацию. На его территории был создан технопарк, в состав которого вошли семь предприятий, работающих в разных областях.