Владимир Ефимов: Московский технопарк получил льготу на аренду земли

Ефимов подчеркнул, что в столице реализуется обширный комплекс мер поддержки для бизнеса. Одной из таких мер является льготная арендная ставка для технопарков, составляющая всего 0,01 процента от кадастровой стоимости. Это рассматривается как долгосрочные инвестиции города в развитие науки и промышленности. Московский завод тепловой автоматики получил такую льготу на земельный участок площадью почти 0,1 гектара, при этом аналогичные льготы ранее были предоставлены еще на четыре смежных участка. В итоге компания сможет экономить примерно 4,95 миллиона рублей ежегодно.