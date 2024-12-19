В небольшой омской деревне 49-летний мужчина задохнулся и погиб в пожаре

Posted 19 декабря, 08:21
Published 19 декабря, 08:21
Modified 19 декабря, 08:30
Updated 19 декабря, 08:30
Накануне в пресс-службе регионального МЧС сообщили о смертельном пожаре в деревне Малая Степнинка Марьяновского района. На месте происшествия сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины.
Огонь распространился в одной из квартир двухквартирного дома в 8-м часу вечера. На его ликвидацию у спасателей ушло около двух часов.
Сегодня в омском следкоме назвали предварительную причину пожара. Он, как выяснилось, произошел из-за неисправного печного отопления. В результате 49-летний мужчина погиб, отравившись продуктами горения. Следователями в настоящий момент проводится проверка по факту происшествия.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал о гибели в огне 37 коров. Пожар случился на ферме в деревне Барсуковка Любинского района.