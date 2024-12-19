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Posted 19 декабря, 08:21

Published 19 декабря, 08:21

Modified 19 декабря, 08:30

Updated 19 декабря, 08:30

В небольшой омской деревне 49-летний мужчина задохнулся и погиб в пожаре

В небольшой омской деревне 49-летний мужчина задохнулся и погиб в пожаре

19 декабря 2024, 08:21
Фото: 1MI.
Инцидент произошел вечером 18 декабря в одной из квартир частного дома.

Накануне в пресс-службе регионального МЧС сообщили о смертельном пожаре в деревне Малая Степнинка Марьяновского района. На месте происшествия сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины.

Огонь распространился в одной из квартир двухквартирного дома в 8-м часу вечера. На его ликвидацию у спасателей ушло около двух часов.

Видео: Следком Омской области.

Сегодня в омском следкоме назвали предварительную причину пожара. Он, как выяснилось, произошел из-за неисправного печного отопления. В результате 49-летний мужчина погиб, отравившись продуктами горения. Следователями в настоящий момент проводится проверка по факту происшествия.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал о гибели в огне 37 коров. Пожар случился на ферме в деревне Барсуковка Любинского района.

#Юлия Истомина#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Пожары#Проверка#Отравление#Смерть#Следователи#Новости#Марьяновский район#МЧС России
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