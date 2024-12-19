Трагедия на омской трассе: водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Водитель же после наезда не остановился и скрылся с места аварии. Сразу после поступления информации о ДТП полиция начала поиски виновника. Удалось установить, что за рулем КамАЗа находился 45-летний житель Таврического района. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.