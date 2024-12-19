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Posted 19 декабря, 02:51

Published 19 декабря, 02:51

Modified 19 декабря, 03:06

Updated 19 декабря, 03:06

В Тавическом районе задержали омича, скрывшегося с места смертельного ДТП

Трагедия на омской трассе: водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

19 декабря 2024, 02:51
Фото: 1MI.

В Тавическом районе задержали омича, скрывшегося с места смертельного ДТП

Водитель грузовика КамАЗ сбил пешехода и скрылся с места аварии. ДТП произошло в Таврическом районе.

Омская полиция сообщает, что вчера вечером в 19:10 в дежурную часть ОМВД России по Таврическому району поступило сообщение о ДТП с трагическими последствиями. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля КамАЗ с прицепом сбил пешехода на 20-м километре дороги Таврическое — Луговое — Тихвинка — Новоуральский.

Пострадавший, мужчина 1981 года рождения, шел по краю дороги в том же направлении, что и большегруз. Прибывшие медики не смогли спасти пострадавшего — он скончался на месте до приезда скорой помощи.

Фото: Омская полиция

Водитель же после наезда не остановился и скрылся с места аварии. Сразу после поступления информации о ДТП полиция начала поиски виновника. Удалось установить, что за рулем КамАЗа находился 45-летний житель Таврического района. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

В настоящее время продолжается проверка обстоятельств происшествия, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Город55 писал о еще одном смертельном ДТП. В Омске 26-летний водитель иномарки не справился с управлением и врезался в ограждение на улице Орджоникидзе, 85. В аварии погибла пассажирка автомобиля, девушка скончалась до приезда медиков.

Не справился с управлением: авария на Орджоникидзе унесла жизнь омички
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#Диана Рязанцева#ДТП#Полиция#Омск#Омская область#Задержание#Авария#Камаз#Расследование#Пешеход#Новости#Трагедия#Таврический район#Скрытие
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