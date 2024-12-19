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Posted 19 декабря, 09:26

Published 19 декабря, 09:26

Modified 19 декабря, 09:28

Updated 19 декабря, 09:28

Стало известно, когда в Омске закончится мощный снегопад

Стало известно, когда в Омске закончится мощный снегопад

19 декабря 2024, 09:26
Фото: 1MI.
Жителей региона предупредили о плохой видимости из-за непогоды.

С сегодняшнего утра, 19 декабря, на Омскую область обрушился снегопад. По данным сервиса Ventusky, осадки не прекратятся до самого вечера пятницы, 20 декабря. Температура воздуха в эти дни будет в пределах -3 градусов. Вместе с этим ожидается усиление ветра до 10 м/с.

Фото: Ventusky

Во время непогоды в Госавтоинспекции водителей просят уделить внимание дистанции и боковому интервалу между автомобилями. Из-за снегопада следует снижать скорость, быть внимательными при совершении маневров на дороге. Пешеходам тоже нужно быть осторожнее — переходите дорогу только убедившись, что водители видят вас и пропускают.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Омская область#Пешеходы#Госавтоинспекция
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