Стало известно, когда в Омске закончится мощный снегопад

Во время непогоды в Госавтоинспекции водителей просят уделить внимание дистанции и боковому интервалу между автомобилями. Из-за снегопада следует снижать скорость, быть внимательными при совершении маневров на дороге. Пешеходам тоже нужно быть осторожнее — переходите дорогу только убедившись, что водители видят вас и пропускают.