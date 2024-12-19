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Posted 19 декабря, 02:19

Published 19 декабря, 02:19

Modified 19 декабря, 02:32

Updated 19 декабря, 02:32

Омский Роспотребнадзор отреагировал на жалобу о нарушениях в школьной столовой

Школьные булочки с сюрпризом: Роспотребнадзор проверит омскую столовую

19 декабря 2024, 02:19
Фото: 1MI.

Омский Роспотребнадзор отреагировал на жалобу о нарушениях в школьной столовой

Школьная столовая в Кировском округе оказалась в центре внимания: жалоба омички на антисанитарию подтолкнула власти к проверкам.

Напомним, жительница Омска пожаловалась на антисанитарию в столовой школы, расположенной по адресу Туполева, 1. Омичка заявила, что в булочках, которые дают детям, были обнаружены следы мышиных экскрементов. Свое возмущение женщина выразила в соцсетях, потребовав немедленного вмешательства ответственных органов.

Региональный Роспотребнадзор сообщил, что на основании этой информации ведомство начало проверку школы №33 в Омске. В случае выявления нарушений санитарных норм будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством.

Ранее департамент образования также отреагировал на жалобу. Специалисты пообещали провести служебную проверку до конца недели. В случае подтверждения информации виновные будут наказаны.

Позднее мэрия уточнила детали нарушения. По их словам, заведующий производством в школьной столовой грубо нарушил технологию приготовления выпечки: мука не была просеяна, что привело к возникновению проблем. Директор школы уже принял решение о применении дисциплинарного наказания в отношении заведующего производством. Кроме того, департамент образования анонсировал внеплановую проверку столовой школы №33, чтобы оценить санитарное состояние и организацию питания.

Будет проверка. Омичи пожаловались на школьные булочки с мышиными экскрементами
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