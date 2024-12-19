Школьные булочки с сюрпризом: Роспотребнадзор проверит омскую столовую

Позднее мэрия уточнила детали нарушения. По их словам, заведующий производством в школьной столовой грубо нарушил технологию приготовления выпечки: мука не была просеяна, что привело к возникновению проблем. Директор школы уже принял решение о применении дисциплинарного наказания в отношении заведующего производством. Кроме того, департамент образования анонсировал внеплановую проверку столовой школы №33, чтобы оценить санитарное состояние и организацию питания.