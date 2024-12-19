Школьные булочки с сюрпризом: Роспотребнадзор проверит омскую столовую

Posted 19 декабря, 02:19
Published 19 декабря, 02:19
Modified 19 декабря, 02:32
Updated 19 декабря, 02:32
Напомним, жительница Омска пожаловалась на антисанитарию в столовой школы, расположенной по адресу Туполева, 1. Омичка заявила, что в булочках, которые дают детям, были обнаружены следы мышиных экскрементов. Свое возмущение женщина выразила в соцсетях, потребовав немедленного вмешательства ответственных органов.
Региональный Роспотребнадзор сообщил, что на основании этой информации ведомство начало проверку школы №33 в Омске. В случае выявления нарушений санитарных норм будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством.
Ранее департамент образования также отреагировал на жалобу. Специалисты пообещали провести служебную проверку до конца недели. В случае подтверждения информации виновные будут наказаны.
Позднее мэрия уточнила детали нарушения. По их словам, заведующий производством в школьной столовой грубо нарушил технологию приготовления выпечки: мука не была просеяна, что привело к возникновению проблем. Директор школы уже принял решение о применении дисциплинарного наказания в отношении заведующего производством. Кроме того, департамент образования анонсировал внеплановую проверку столовой школы №33, чтобы оценить санитарное состояние и организацию питания.