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Posted 19 декабря, 10:14

Published 19 декабря, 10:14

Modified 19 декабря, 10:21

Updated 19 декабря, 10:21

«Шансов ни у кого нет»: Владимир Путин раскрыл детали нового оружия «Орешник»

«Шансов ни у кого нет»: Владимир Путин раскрыл детали нового оружия «Орешник»

19 декабря 2024, 10:14
Фото: Первый канал.
Сюжет
Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
В ходе прямой линии президент России заявил, что «Орешник» — самое мощное наше оружие.

Президент России Владимир Путин рассказал, что сам принимал окончательное решение относительно производства комплекса «Орешник», который представляет собой передовое оружие, использующее достижения в области оборонных технологий. По словам Путина, вся система создания нового оружия основывается на уже существующих разработках, но «Орешник» стал настоящим шагом вперед, воплотив в себе новейшие достижения.

Кроме того, Путин заявил, что на Украине существует немало людей, которые разделяют взгляды России, и выразил уверенность в том, что с ними есть о чем поговорить.

Говоря о боевых возможностях «Орешника», Путин подчеркнул, что ракеты системы могут быстро развести боевые блоки, что делает их практически невозможными для перехвата.

«У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все, поезд ушел. Шансов никаких нет сбить эти ракеты», — заявил президент.

На вопрос, почему «Орешник» так называется, Путин заявил, что не знает.

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#Диана Рязанцева#Общество#Оружие#Владимир Путин#Россия#Москва#Прямая линия#Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
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