«Шансов ни у кого нет»: Владимир Путин раскрыл детали нового оружия «Орешник»

Posted 19 декабря, 10:14
Published 19 декабря, 10:14
Modified 19 декабря, 10:21
Updated 19 декабря, 10:21
Президент России Владимир Путин рассказал, что сам принимал окончательное решение относительно производства комплекса «Орешник», который представляет собой передовое оружие, использующее достижения в области оборонных технологий. По словам Путина, вся система создания нового оружия основывается на уже существующих разработках, но «Орешник» стал настоящим шагом вперед, воплотив в себе новейшие достижения.
Кроме того, Путин заявил, что на Украине существует немало людей, которые разделяют взгляды России, и выразил уверенность в том, что с ними есть о чем поговорить.
Говоря о боевых возможностях «Орешника», Путин подчеркнул, что ракеты системы могут быстро развести боевые блоки, что делает их практически невозможными для перехвата.
«У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все, поезд ушел. Шансов никаких нет сбить эти ракеты», — заявил президент.
На вопрос, почему «Орешник» так называется, Путин заявил, что не знает.