С омички требуют вернуть 384 тысячи, полученные на ребенка участника СВО

Posted 19 декабря, 05:04
Published 19 декабря, 05:04
Modified 19 декабря, 05:04
Updated 19 декабря, 05:04
В редакцию Города55 обратилась жительница Омска Дария Акимова, чей муж Владислав несет службу в зоне специальной военной операции. Женщина сообщила, что ей перестали приходить выплаты на ребенка до трех лет, которые положены членам семей участников СВО.
«В сентябре 2022 года мужа мобилизовали. С тех пор он служит. Я получала выплаты на дочь, ей три года будет в феврале. Выплаты приходили исправно до октября нынешнего года. Но теперь, якобы, по данным Федеральной налоговой службы, мой муж числится демобилизованным от 18 октября 2022 года. Мне выставили счет, что мне переплатили сумму 384 тысячи рублей, которую я должна вернуть», — рассказала Дария.
Омичка обращалась за помощью в Фонд «Защитники Отечества» и в министерство региональной безопасности. Однако, по ее словам, результата это не дало.
Счет на возврат суммы в более чем 384 тысячи рублей выставил Социальный фонд в начале ноября нынешнего года (документ имеется в распоряжении редакции).
Но Владислав Акимов продолжает нести службу, о чем имеется соотвествующая справка из военной части (документ имеется в распоряжении редакции).
Дария 12 декабря обратилась в прокуратуру для разрешения вопроса. В ведомстве Городу55 сообщили, что заявление рассмотрят в течение месяца.
«Будет проведена проверка и приняты все меры для восстановления ее прав», — заключили в прокуратуре Омской области.