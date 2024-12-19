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Posted 19 декабря, 04:17

Published 19 декабря, 04:17

Modified 19 декабря, 04:27

Updated 19 декабря, 04:27

С 25 декабря в Омске поднимется стоимость проезда на автобусах маршрута № 47Н

С 25 декабря в Омске поднимется стоимость проезда на автобусах маршрута № 47Н

19 декабря 2024, 04:17
Фото: 1MI.
Стоимость для школьников останется прежней.

С 25 декабря в Омске увеличится стоимость проезда на автобусах маршрута № 47Н, который связывает микрорайон Амурский-2 и улицу Гашека. Об этом сообщает «Новый Омск».

Теперь цена поездки будет составлять 45 рублей для пассажиров, оплачивающих наличными, картами или по транспортной карте. Для студентов и пенсионеров по «ОмКе» стоимость составит 40 рублей. При этом для школьников она останется прежней — 35 рублей.

Департамент транспорта города пока не дал официального комментария по поводу нового повышения цен на автобусные маршруты.

Напомним, что с 1 июня 2024 года маршрут № 47Н, который обслуживает предприниматель Фазыл Залялитдинов, был изменен. Теперь автобусы больше не курсируют до «Больших полей». Также омичи не раз жаловались на нехватку автобусов этого маршрута.

Ранее Город55 писал, что на сайте правительства Омской области был опубликован проект документа Региональной энергетической комиссии, согласно которому может быть увеличен предельный тариф на перевозку пассажиров муниципальным транспортом.

В Омске задумались над повышением тарифа на перевозку пассажиров
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#Диана Рязанцева#Транспорт#Омск#Цены#Проезд#Автобусы#Новость
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