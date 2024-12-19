С 25 декабря в Омске поднимется стоимость проезда на автобусах маршрута № 47Н

Напомним, что с 1 июня 2024 года маршрут № 47Н, который обслуживает предприниматель Фазыл Залялитдинов, был изменен. Теперь автобусы больше не курсируют до «Больших полей». Также омичи не раз жаловались на нехватку автобусов этого маршрута.