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Posted 19 декабря, 10:29

Published 19 декабря, 10:29

Modified 19 декабря, 10:38

Updated 19 декабря, 10:38

Иллюстрация

Путин рассказал, как пересчитают пенсию на новых российских территориях

19 декабря 2024, 10:29
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Сюжет
Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
Президент заявил, что для перерасчета уже принят соответствующий закон.

Во время прямой линии, которая проходит сегодня, 19 декабря, Владимиру Путину задали вопрос о перерасчете пенсий на новых российских территориях: в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.

«Это житейские проблемы. Они важны для людей. Нужно подтверждать стаж. Было сложно это сделать до недавнего времени. Но сейчас приняли закон, по которому засчитывается стаж. Все подобные решения закрываются решениями межведомственных региональных комиссий», — сообщил президент.

Ранее Город55 сообщал, что также Владимир Путин пообещал урегулировать вопрос с выплатами для военных, которые несут службу в Курской области.

Путин удивился, что существуют проблемы с выплатами для военнослужащих
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#Евгений Игишев#Общество#Пенсия#Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
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