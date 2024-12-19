Путин рассказал, как пересчитают пенсию на новых российских территориях

Во время прямой линии, которая проходит сегодня, 19 декабря, Владимиру Путину задали вопрос о перерасчете пенсий на новых российских территориях: в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.