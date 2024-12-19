Путин рассказал, как пересчитают пенсию на новых российских территориях

Posted 19 декабря, 10:29
Published 19 декабря, 10:29
Modified 19 декабря, 10:38
Updated 19 декабря, 10:38
Во время прямой линии, которая проходит сегодня, 19 декабря, Владимиру Путину задали вопрос о перерасчете пенсий на новых российских территориях: в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.
«Это житейские проблемы. Они важны для людей. Нужно подтверждать стаж. Было сложно это сделать до недавнего времени. Но сейчас приняли закон, по которому засчитывается стаж. Все подобные решения закрываются решениями межведомственных региональных комиссий», — сообщил президент.
Ранее Город55 сообщал, что также Владимир Путин пообещал урегулировать вопрос с выплатами для военных, которые несут службу в Курской области.