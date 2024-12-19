Путин предложил создать при МВД «мощный центр» по работе с мигрантами

Posted 19 декабря, 11:31
Published 19 декабря, 11:31
Modified 19 декабря, 12:29
Updated 19 декабря, 12:29
Президент Владимир Путин во время прямой линии, которая проходит сегодня, 19 декабря, затронул миграционный вопрос — «чувствительный и острый». По его словам, в стране не хватает сотни тысяч рабочих рук. При этом Путин напомнил, что безработицы в России сейчас почти нет, она находится на рекордно низком уровне — 2,3%.
«Чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда. Надо, чтобы не ущемлялись люди, которые приезжают в Россию, но и чтобы это не ложилось дополнительной нагрузкой на местное население. Необходимо готовить трудовых мигрантов вместе с нашими партнерами, знакомить мигрантов с культурой, с российскими законами, а также ужесточать требования», — отметил Путин.
В рамках МВД нужно создавать отдельное подразделение по вопросам миграции, заявил президент, а затем, «возможно», создать отдельное ведомство.
Напомним, с 1 марта 2025 года в Омской области запретят работать иностранцам. Ограничение коснется сфер здравоохранения, образования, торговли, пассажирских перевозок, производства лекарств и продуктов, охоты и предоставления социальных услуг.