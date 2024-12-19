Путин предложил создать при МВД «мощный центр» по работе с мигрантами

Президент Владимир Путин во время прямой линии, которая проходит сегодня, 19 декабря, затронул миграционный вопрос — «чувствительный и острый». По его словам, в стране не хватает сотни тысяч рабочих рук. При этом Путин напомнил, что безработицы в России сейчас почти нет, она находится на рекордно низком уровне — 2,3%.