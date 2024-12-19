Путин объяснил, почему заблокировали YouTube в России

Путин ответил, что ответственность за текущую ситуацию лежит не на российской стороне. По его словам, компания Google ранее организовала в России дочерние структуры для работы на территории страны, но после введения санкций значительно сократила их финансирование. Такое решение, как отметил президент, стало источником проблем для самой компании.