Путин объяснил, почему заблокировали YouTube в России

Posted 19 декабря, 12:12
Published 19 декабря, 12:12
Modified 19 декабря, 12:27
Updated 19 декабря, 12:27
Президент Владимир Путин прокомментировал вопросы, связанные с блокировкой YouTube в стране. Вопрос на сегодняшней прямой линии задал блогер из Беларуси Влад Бумага.
Путин ответил, что ответственность за текущую ситуацию лежит не на российской стороне. По его словам, компания Google ранее организовала в России дочерние структуры для работы на территории страны, но после введения санкций значительно сократила их финансирование. Такое решение, как отметил президент, стало источником проблем для самой компании.
«Вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне. Google сократил финансирование „дочек“ в России, поставку соответствующей техники и сам создал для себя проблемы», — заявил Путин.
Президент также подчеркнул, что международные платформы, такие как YouTube и Google, не должны злоупотреблять своими возможностями в интернете ради достижения политических целей своих правительств. Он указал на недопустимость использования таких инструментов в качестве рычага давления или продвижения повестки, которая идет вразрез с интересами других стран.
Напомним, летом многие российские пользователи столкнулись с проблемами при попытке открыть YouTube. Независимо от того, каким провайдером интернета они пользуются, сайт видеохостинга не загружался.