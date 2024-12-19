Пугающие, страшненькие, но милые. Какие новогодние игрушки продают в омских магазинах

Posted 19 декабря, 04:00
Published 19 декабря, 04:00
Modified 19 декабря, 04:00
Updated 19 декабря, 04:00
До Нового года остается все меньше времени. Некоторые уже успели нарядить елки дома и в офисе, а кто-то только собирается это сделать. В магазинах сейчас привычный предпраздничный ажиотаж. Корреспондент Города55 Евгений Игишев отправился изучать прилавки с новогодними украшениями.
Далее — от первого лица.
Признаюсь, о странных новогодних игрушках я узнал из социальных сетей. Решено было отправиться в «Мегу» на другой конец города, чтобы лично убедиться в их красоте и пропитаться праздничным настроением. Продаются эти шедевры в «Ашане» в специальном отделе с новогодними товарами («Ашан», ничего личного, текст носит исключительно развлекательный характер). Людей в магазине много, все торопятся успеть к празднику.
Начнем. Первая в нашем обзоре — Снегурочка. В ней прекрасно все, особенно ресницы. Девушки, подскажите: это керопластика, биозавивка, ламинирование?
А вот еще одна Снегурочка. Ей повезло меньше, над чертами лица явно стоит поработать. Зато смотрите, какая у нее золотая коса и румянец на щеках. Игрушка стеклянная, сделана в Китае. К слову, краска и материал украшений выглядят добротно.
Видимо, дизайнеры пытались повторить стиль советских новогодних игрушек. И у них получилось! Если у вас остались дома новогодние игрушки времен СССР, фигурки с Дедом Морозом, Снегурочкой, космонавтами, сказочными персонажами, то приглядитесь. Правда, похоже.
Далее у нас идет главный волшебник Нового года — Дедушка Мороз. Так и хочется сказать: «Дед, что с лицом?». Наряд, тем не менее, у него роскошный. Шуба усыпана бисером и блестками.
А вот и Санта-Клаус — западный собрат нашего Дедушки. Наряд у него не такой богатый, конечно, зато на санях.
Продавец-консультант новогоднего отдела сообщила одному из покупателей, что в этой коллекции украшений попадаются и страшненькие игрушки, но можно повыбирать из общей массы.
На очереди сказочный персонаж. Маленький принц? Пьеро? Затрудняюсь с ответом. Гитара если что, не его. Может, поэтому так печален взор.
А у этой балерины взгляд, наоборот, полон удивления, как-будто она только что увидела ключевую ставку Центробанка и в шоке от ипотечных процентов. Я ее понимаю.
Кот на руках у следующей игрушки наводит на мысль, что перед нами Алиса из сказки Льюиса Кэрролла. Чеширский кот подчеркивал абсурдность мира страны чудес, как и проработка деталей в этих украшениях.
Чаще всего у игрушек страдает нос. У некоторых персонажей он и вовсе еле заметен. Но какая милая улыбка. Даже Санта-Клаус, расположенный по соседству на витрине, засмотрелся.
Ну, а олень с раскосыми глазами совсем не вызывает удивления. Очень даже симпатично вышел.
Дле тех, кому не хватило фотографий, смотрим видео с новогодними игрушками:
На этом обзор подходит к концу. Игрушки странные, местами некрасивые, но есть в них что-то теплое. Персонажи как-будто сошли с детских рисунков, написанных с любовью. Пусть у елочных украшений не все в порядке с прорисовкой, но это не мешает верить в чудо и волшебство.
Скажите, а какие необычные новогодние игрушки и елочные украшений встречали вы? Делитесь фотографиями в нашем чат-боте в Telegram.
Ранее Город55 рассказывал, как Омск украшают к Новому году. Где-то сказочные локации уже готовы и радуют местных жителей светящимися огоньками и ледяными фигурами. Другие же общественные пространства еще только предстоит украсить.