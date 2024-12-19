Пугающие, страшненькие, но милые. Какие новогодние игрушки продают в омских магазинах

Признаюсь, о странных новогодних игрушках я узнал из социальных сетей. Решено было отправиться в «Мегу» на другой конец города, чтобы лично убедиться в их красоте и пропитаться праздничным настроением. Продаются эти шедевры в «Ашане» в специальном отделе с новогодними товарами («Ашан», ничего личного, текст носит исключительно развлекательный характер). Людей в магазине много, все торопятся успеть к празднику.