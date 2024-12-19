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Posted 19 декабря, 04:00

Published 19 декабря, 04:00

Modified 19 декабря, 04:00

Updated 19 декабря, 04:00

На омских прилавках появились пугающие, но милые новогодние игрушки

Пугающие, страшненькие, но милые. Какие новогодние игрушки продают в омских магазинах

19 декабря 2024, 04:00
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru.

На омских прилавках появились пугающие, но милые новогодние игрушки

Корреспондент Города55 изучил прилавки с новогодними игрушками и нашел несколько довольно странных елочных украшений.

До Нового года остается все меньше времени. Некоторые уже успели нарядить елки дома и в офисе, а кто-то только собирается это сделать. В магазинах сейчас привычный предпраздничный ажиотаж. Корреспондент Города55 Евгений Игишев отправился изучать прилавки с новогодними украшениями.

Далее — от первого лица.

Это так плохо, что даже хорошо

Признаюсь, о странных новогодних игрушках я узнал из социальных сетей. Решено было отправиться в «Мегу» на другой конец города, чтобы лично убедиться в их красоте и пропитаться праздничным настроением. Продаются эти шедевры в «Ашане» в специальном отделе с новогодними товарами («Ашан», ничего личного, текст носит исключительно развлекательный характер). Людей в магазине много, все торопятся успеть к празднику.

Начнем. Первая в нашем обзоре — Снегурочка. В ней прекрасно все, особенно ресницы. Девушки, подскажите: это керопластика, биозавивка, ламинирование?

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

А вот еще одна Снегурочка. Ей повезло меньше, над чертами лица явно стоит поработать. Зато смотрите, какая у нее золотая коса и румянец на щеках. Игрушка стеклянная, сделана в Китае. К слову, краска и материал украшений выглядят добротно.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Видимо, дизайнеры пытались повторить стиль советских новогодних игрушек. И у них получилось! Если у вас остались дома новогодние игрушки времен СССР, фигурки с Дедом Морозом, Снегурочкой, космонавтами, сказочными персонажами, то приглядитесь. Правда, похоже.

Далее у нас идет главный волшебник Нового года — Дедушка Мороз. Так и хочется сказать: «Дед, что с лицом?». Наряд, тем не менее, у него роскошный. Шуба усыпана бисером и блестками.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

А вот и Санта-Клаус — западный собрат нашего Дедушки. Наряд у него не такой богатый, конечно, зато на санях.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Продавец-консультант новогоднего отдела сообщила одному из покупателей, что в этой коллекции украшений попадаются и страшненькие игрушки, но можно повыбирать из общей массы.

На очереди сказочный персонаж. Маленький принц? Пьеро? Затрудняюсь с ответом. Гитара если что, не его. Может, поэтому так печален взор.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

А у этой балерины взгляд, наоборот, полон удивления, как-будто она только что увидела ключевую ставку Центробанка и в шоке от ипотечных процентов. Я ее понимаю.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Кот на руках у следующей игрушки наводит на мысль, что перед нами Алиса из сказки Льюиса Кэрролла. Чеширский кот подчеркивал абсурдность мира страны чудес, как и проработка деталей в этих украшениях.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Чаще всего у игрушек страдает нос. У некоторых персонажей он и вовсе еле заметен. Но какая милая улыбка. Даже Санта-Клаус, расположенный по соседству на витрине, засмотрелся.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Ну, а олень с раскосыми глазами совсем не вызывает удивления. Очень даже симпатично вышел.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Дле тех, кому не хватило фотографий, смотрим видео с новогодними игрушками:

Видео: Евгений Игишев. gorod55.ru.

На этом обзор подходит к концу. Игрушки странные, местами некрасивые, но есть в них что-то теплое. Персонажи как-будто сошли с детских рисунков, написанных с любовью. Пусть у елочных украшений не все в порядке с прорисовкой, но это не мешает верить в чудо и волшебство.

Скажите, а какие необычные новогодние игрушки и елочные украшений встречали вы? Делитесь фотографиями в нашем чат-боте в Telegram.

Ранее Город55 рассказывал, как Омск украшают к Новому году. Где-то сказочные локации уже готовы и радуют местных жителей светящимися огоньками и ледяными фигурами. Другие же общественные пространства еще только предстоит украсить.

Новый год к нам мчится. Смотрим, как Омск готовится к празднику
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#Евгений Игишев#Общество#Видео#Омск#Омская область#Мега#Елочные игрушки#Праздничное настроение#Снегурочка#Санта-Клаус#Новогодние украшения
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