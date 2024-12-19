Омская область возглавила рейтинг регионов по актуальности экологических проблем

Posted 19 декабря, 10:47
Published 19 декабря, 10:47
Modified 19 декабря, 10:56
Updated 19 декабря, 10:56
На пресс-конференции Владимира Путина по итогам года, которая проходит сегодня, 19 декабря, назвали регионы, для которых наиболее актуальна экологическая тема. Как выяснилось, вопросы экологии больше всего волнуют жителей Омской области.
Также в список вошли Москва, Рязанская область, Санкт-Петербург и Республика Хакасия.
Напомним, что в этом году Омская область впервые присоединилась к федеральному проекту «Вода России», который направлен на очистку водоемов от мусора. Программа нацпроекта включает очистку берегов рек, озер и других водоемов от мусора и поддержание их экологического состояния.