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Posted 19 декабря, 10:47

Published 19 декабря, 10:47

Modified 19 декабря, 10:56

Updated 19 декабря, 10:56

Омская область возглавила рейтинг регионов по актуальности экологических проблем

Омская область возглавила рейтинг регионов по актуальности экологических проблем

19 декабря 2024, 10:47
Фото: 1MI.
Сюжет
Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
Именно в Омской области жители чаще всего жалуются на экологические проблемы.

На пресс-конференции Владимира Путина по итогам года, которая проходит сегодня, 19 декабря, назвали регионы, для которых наиболее актуальна экологическая тема. Как выяснилось, вопросы экологии больше всего волнуют жителей Омской области.

Также в список вошли Москва, Рязанская область, Санкт-Петербург и Республика Хакасия.

Напомним, что в этом году Омская область впервые присоединилась к федеральному проекту «Вода России», который направлен на очистку водоемов от мусора. Программа нацпроекта включает очистку берегов рек, озер и других водоемов от мусора и поддержание их экологического состояния.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Прямая линия#Прямая линия с президентом#Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
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