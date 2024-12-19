Недвижимость в Омске: квадратный метр на «вторичке» взлетел до 105 тысяч рублей

По данным «Яндекс Недвижимости», в 2024 году на вторичном рынке жилья в городах-миллионниках России средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 6,1%, составив 135 000 рублей. Однако, по сравнению с 2023 годом, темпы роста замедлились: годовое увеличение стоимости было на 5,7 процентных пункта ниже, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 11,8%. Владельцы недвижимости стали снижать цены, чтобы быстрее продать квартиры в условиях высоких ставок по ипотечным кредитам.