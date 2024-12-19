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Posted 19 декабря, 06:57

Published 19 декабря, 06:57

Modified 19 декабря, 07:12

Updated 19 декабря, 07:12

Средняя стоимость квартиры в Омске достигла 5 млн рублей

Недвижимость в Омске: квадратный метр на «вторичке» взлетел до 105 тысяч рублей

19 декабря 2024, 06:57
Фото: 1MI.

Средняя стоимость квартиры в Омске достигла 5 млн рублей

Площадь квартир, выставленных на продажу, составляет почти 50 «квадратов».

По данным «Яндекс Недвижимости», в 2024 году на вторичном рынке жилья в городах-миллионниках России средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 6,1%, составив 135 000 рублей. Однако, по сравнению с 2023 годом, темпы роста замедлились: годовое увеличение стоимости было на 5,7 процентных пункта ниже, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 11,8%. Владельцы недвижимости стали снижать цены, чтобы быстрее продать квартиры в условиях высоких ставок по ипотечным кредитам.

В Омске в декабре 2024 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке составила 105 000 рублей. В сравнении с предыдущим месяцем цена не изменилась. Однако, если смотреть на годовую динамику, то стоимость квадратного метра выросла на 5% по сравнению с декабрем 2023 года.

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Омске в текущем декабре составила 5 миллионов рублей, что на 1,5% выше, чем в прошлом году. При этом средняя площадь квартир, выставленных на продажу, составляет около 48,4 кв. м.

Также наблюдается снижение количества доступных объектов. За год количество предложений сократилось на 4,1%. Это связано как с переходом части собственников в сегмент долгосрочной аренды, так и с приближением праздников, когда многие владельцы временно снимают свои объявления о продаже до Нового года.

Динамика цен на вторичном рынке в мегаполисах РоссииДинамика цен на вторичном рынке в мегаполисах России
Динамика цен на вторичном рынке в мегаполисах России. Фото: «Яндекс Недвижимость»

Наибольший рост стоимости «квадрата» за год зафиксирован в Казани, где цена выросла на 14,8% и достигла 172 000 рублей. В других крупных городах рост цен колебался от 1,1% до 9,9%. В некоторых городах, таких как Краснодар, Москва, Пермь, Волгоград и Екатеринбург, в декабре отмечено небольшое снижение цен по сравнению с прошлым месяцем.

В столице квадратный метр по-прежнему остается самым дорогим на вторичном рынке, составив 338 000 рублей, хотя в течение месяца цена снизилась на 0,2%. Среди других городов с высокими ценами на жилье можно отметить Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Краснодар.

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