На омское сельхозпредприятие завели «административку» за вредные выбросы

Posted 19 декабря, 05:02
Published 19 декабря, 05:02
Modified 19 декабря, 05:04
Updated 19 декабря, 05:04
В Омской области инспекторы экологического надзора проверили сельскохозяйственное предприятие, на которое жаловались местные жители. Фирму «Калачинский инкубатор» заподозрили во вредных выбросах. Об этом накануне, 18 декабря, сообщили в минприроды Омской области.
«В ходе проверки ООО „Калачинский инкубатор“ выявлены нарушения соблюдения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Предприятие не выполнило требований федерального законодательства в части проведения инвентаризации источников выбросов и постановки на учет объекта негативного воздействия», — рассказали в ведомстве.
В итоге на организацию завели административное дело. Также компании выдали предписание об устранении нарушений.
По данным Rusprofile, ООО «Калачинский инкубатор» зарегистрировано в Калачинске в 2023 году, занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Руководителем и учредителем является Андрей Крупин.
Ранее синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали омичам о состоянии атмосферного воздуха в ноябре. Выяснилось, что погода в последний месяц осени способствовала накоплению вредных примесей, из-за этого в регионе восемь раз объявляли режим НМУ.