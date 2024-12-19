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Posted 19 декабря, 05:02

Published 19 декабря, 05:02

Modified 19 декабря, 05:04

Updated 19 декабря, 05:04

На омское сельхозпредприятие завели «административку» за вредные выбросы

На омское сельхозпредприятие завели «административку» за вредные выбросы

19 декабря 2024, 05:02
Фото: Минприроды Омской области.
Эконадзор провел проверку на «Калачинском инкубаторе» и нашел нарушения в области охраны атмосферного воздуха.

В Омской области инспекторы экологического надзора проверили сельскохозяйственное предприятие, на которое жаловались местные жители. Фирму «Калачинский инкубатор» заподозрили во вредных выбросах. Об этом накануне, 18 декабря, сообщили в минприроды Омской области.

«В ходе проверки ООО „Калачинский инкубатор“ выявлены нарушения соблюдения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Предприятие не выполнило требований федерального законодательства в части проведения инвентаризации источников выбросов и постановки на учет объекта негативного воздействия», — рассказали в ведомстве.

В итоге на организацию завели административное дело. Также компании выдали предписание об устранении нарушений.

По данным Rusprofile, ООО «Калачинский инкубатор» зарегистрировано в Калачинске в 2023 году, занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Руководителем и учредителем является Андрей Крупин.

Ранее синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали омичам о состоянии атмосферного воздуха в ноябре. Выяснилось, что погода в последний месяц осени способствовала накоплению вредных примесей, из-за этого в регионе восемь раз объявляли режим НМУ.

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#Евгений Игишев#Экология#Омск#Омская область#Нарушения#Производство#Проверка#Загрязнение#Административная ответственность#Инспекция#Федеральное законодательство
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