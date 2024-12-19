На омское сельхозпредприятие завели «административку» за вредные выбросы

Ранее синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали омичам о состоянии атмосферного воздуха в ноябре. Выяснилось, что погода в последний месяц осени способствовала накоплению вредных примесей, из-за этого в регионе восемь раз объявляли режим НМУ.