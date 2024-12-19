МРОТ для жителей Омской области подняли до 26 тысяч рублей

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал трехстороннее соглашение о минимальном размере оплаты труда для жителей региона на 2025 год. Из этого документа следует, что работники реального сектора экономики будут получать с учетом районного коэффициента как минимум 26 151 рубль в месяц. Для сотрудников некомерческих организаций и учреждений, финансируемых из областного и местных бюджетов, МРОТ составит 25 806 рублей.