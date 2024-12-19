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Posted 19 декабря, 08:55

Published 19 декабря, 08:55

Modified 19 декабря, 08:55

Updated 19 декабря, 08:55

Жителям Омской области подняли МРОТ до 26 тысяч рублей

МРОТ для жителей Омской области подняли до 26 тысяч рублей

19 декабря 2024, 08:55
Фото: 1MI.

Жителям Омской области подняли МРОТ до 26 тысяч рублей

Увеличение минимального размера оплаты труда составило 3700 рублей.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал трехстороннее соглашение о минимальном размере оплаты труда для жителей региона на 2025 год. Из этого документа следует, что работники реального сектора экономики будут получать с учетом районного коэффициента как минимум 26 151 рубль в месяц. Для сотрудников некомерческих организаций и учреждений, финансируемых из областного и местных бюджетов, МРОТ составит 25 806 рублей.

Таким образом, рост составит более 10%: в 2024 году минимальная зарплата составляет 22 425 и 22 128 рублей соответственно.

В региональном минтруда отметили, что на федеральном уровне МРОТ будет составлять с 1 января 2025 года 22 440 рублей, но в Омской области действует районный коэффициент 1,15, благодаря чему минимальные зарплаты здесь выше средних по стране.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Минтруд#Новости#Мрот
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