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Posted 19 декабря, 07:50

Published 19 декабря, 07:50

Modified 20 декабря, 08:25

Updated 20 декабря, 08:25

«Мне больно читать их письма»: волонтер Юрий Мезинов — о детях войны

«Мне больно читать их письма»: волонтер Юрий Мезинов — о детях войны

19 декабря 2024, 07:50
Фото: 1MI.
Ростовчанин Юрий Мезинов по прозвищу Генерал Гуманитарных Войск — один из самых известных добровольцев на СВО. Свою волонтерскую деятельность он начал более 15 лет назад, и с тех пор неизменно следует своему призванию.

Добрый ангел родом из Ростова

В прошлом Юрий — сотрудник МЧС, добровольцем он стал еще в 2008 году: во время войны в Южной Осетии помогал беженцам, а в 2012-м принимал участие в эвакуации пострадавших от наводнения в Крымске и собирал для них гуманитарную помощь.

С 2014 года основным делом мужчины стала помощь Донбассу. Как вспоминает Мезинов, сначала он просто забирал людей с границы, наклеив на свою машину табличку «Помощь беженцам», передавал им одежду, обувь, продукты. Затем вместе с единомышленниками организовал первые центры сбора необходимого для вынужденных переселенцев. Делали все по ночам и выходным, не оставляя основную работу. Задачи выполняли разные: кому-то привезти лекарства, другим — помочь с документами, третьим — починить крышу.

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— Когда начался донбасский конфликт, мы создали проект «Люди Добрые», который был направлен в первую очередь на автоматизацию взаимопомощи и социализацию беженцев на территории России, — вспоминает супруга Юрия, Екатерина Мезинова. — Мы принимали первых беженцев в Таганроге, расселяли по пунктам временного размещения, собирали гуманитарную помощь в своей квартире, одна комната буквально превратилась в склад: была полностью забита вещами, техникой. Сортировали все, что удалось собрать и закупить, упаковывали в коробки и развозили по ПВР.

Фото: 1MI

Добровольцам помогала уроженка Донбасса Оксана Завгородняя, основательница движения «Добро на Дону». Благодаря совместной работе появился большой склад, куда все неравнодушные привозили «гуманитарку», он функционирует и сейчас.

— После того как активная военная фаза закончилась, мы сконцентрировались на строительстве храма в селе Никишино и создании ДНК-лаборатории в центре определения погибших и помощи жителям поселка Зайцево, — рассказал Юрий. — А с началом СВО друзья передали нам права на фонд «Добрый ангел». Его основал Олег Подгорный изначально для помощи малоимущим в Таганроге, а с 2022 года мы объединились и с тех пор работаем в плотной связке. Олег курирует Луганское направление.

Сегодня добровольцы работают по всей линии фронта, охватывая территории ДНР, ЛНР, Запорожья и все приграничные регионы, волонтерские центры со складами расположены в Мелитополе и Новоайдаре.

Кроме того, Юрий руководит «Штабом Захара Прилепина» в Луганске. Благодаря дружбе с писателем число добровольцев постоянно увеличивается.

— Последователи Захара — это люди нашего формата, поэтому мы часто обращаемся через него к его подписчикам в социальных сетях и черпаем из этой среды основной поток волонтеров. Многие приезжают во время своих отпусков, чтобы помочь в наших лагерях, а некоторые остаются для работы на постоянной основе, — рассказывает Юрий.

Видео: 1MI.

Помощь детям

Юрий и Екатерина Мезиновы вместе с командой добровольцев особое внимание уделяют детям, нуждающимся в поддержке со стороны. Помимо регулярной помощи в обеспечении самым необходимым, волонтеры — идея принадлежит Ульяне Стриж, представителю фонда Захара Прилепина на Донбассе — запустили акцию «Новогоднее волшебство». На каждый Новый год они собирают письма маленьких жителей подконтрольных территорий и стараются исполнить их желания. Многие ребята давно забыли, что такое беззаботная жизнь, и их наивные просьбы порой доводят волонтеров до слез — такие мелочи просят дети. Шоколадка, машинка, платье, кукла — конечно, все это добровольцы дарят своим подопечным. Но есть то, чего они просят больше всего — чтобы закончилась война.

— Честно скажу, я многое в жизни видел, и под обстрелами езжу, но эти письма — моя отдельная боль, я их даже читать не могу — очень тяжело, психика не справляется, — делится Юрий. — Поэтому списки подарков по письмам составляют другие волонтеры.

Все дети получают то, что заказывали — на прошлый Новый год удалось поздравить более 800 человек.

— Наши Дед Мороз и Снегурочка поздравляли деток каждый день с 29 декабря по 15 января, а когда у нас не хватало мужчин, карнавальные костюмы надевали уже военные, — рассказала Екатерина Мезинова.

В команде «Доброго ангела» — десятки волонтеров, состав группы постоянно дополняется и меняется, но есть и тот самый костяк, который неизменно трудится на благо нуждающихся фактически с основания фонда. Это Оксана Загородняя, Ульяна Стриж, Дарья Ланько, Олег Подгорный.

Личная история

Несмотря на то что «добрые ангелы» помогают огромному количеству людей, пропуская через себя их чувства, боль и проблемы, волонтеры стараются оставаться морально устойчивыми, иначе есть риск истощить собственный ресурс. Тем не менее одна история настолько тронула их, что стала личной.

В конце декабря 2022 года в маленьком поселке под городом Сватово Луганской республики снаряд попал в дом, внутри которого находилась семья. Родители и младший сын Дима остались невредимы, а старший сын Валентин получил осколочное ранение в позвоночник.

Силами добровольцев удалось доставить парня в госпиталь: военная «буханка» по дороге сломалась, тащили ее на прицепе. Волонтеры «Доброго ангела» организовали для раненого помощь лучших неврологов из Москвы, а после обследования мальчика перевезли в столичную клинику на борте МЧС.

— До сих пор этот мальчишка находится на реабилитации в Москве: осколки из позвоночника ему достали, но нижняя часть тела отнялась. При нем находится его мама, а ее младшего сына мы забрали к себе: он у нас живет, считай, третьим ребенком в семье, — призналась Екатерина.

Поддерживать детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, Мезиновы призывают и других: добровольцы запустили акцию «Россия — дружная семья», в рамках которой люди могут на время приютить у себя несовершеннолетних, живущих в зонах активных боевых действий.

— Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы хотелось. Но мы спасем намного больше, чем, те, кто даже не пытается, — уверены волонтеры «Доброго ангела».

#Видео#Пфки
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