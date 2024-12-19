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Posted 19 декабря, 05:28

Published 19 декабря, 05:28

Modified 19 декабря, 05:30

Updated 19 декабря, 05:30

В Омске ради нового ТЦ на месте кинотеатра «Сатурн» срубят почти 50 деревьев

Минус 46 деревьев. На месте снесенного омского кинотеатра в Амуре построят новый ТЦ

19 декабря 2024, 05:28
Фото: 1MI.

В Омске ради нового ТЦ на месте кинотеатра «Сатурн» срубят почти 50 деревьев

Предприниматели выкупили старое здание «Сатурна» еще в конце 2022 года, летом 2023-го от кинотеатра не осталось и следа. А в 2025-м, вероятно, стартует уже стройка нового ТЦ на улице Багратиона.

18 декабря в Омске состоялось очередное заседание «зеленой комиссии». За согласованием вырубки деревьев обратилась и местная компания «Сириус», которая займется строительством торгового комплекса на пересечении улиц 21-я Амурская и Багратиона, на месте ранее снесенного кинотеатра «Сатурн».

Члены «зеленой комиссии», как стало известно Городу55, одобрили вырубку 46 деревьев, 13 из них — аварийные. Также владельцы фирмы «Сириус» снесут 12 «квадратов» поросли и пересадят четыре сосны. Деревья мешают возведению торгового комплекса в Амуре.

Участок, на котором развернется стройка ТЦУчасток, на котором развернется стройка ТЦ
Участок, на котором развернется стройка ТЦ. Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Взамен заказчик выплатит в качестве восстановительной стоимости 44 112 рублей и проведет компенсационное озеленение. В планах посадка 91 дерева (40 ив, 30 кленов, 21 сосны) на улице Багратиона, а именно на участке между 1-й и 4-й Челюскинцев.

«К пересадке у нас четыре сосны: достаточно молодые деревья, которые спокойно перенесут пересадку. А по поводу возрастных сосен, да, конечно, деревья безусловно жалко, но у нас есть компенсационная высадка ровно напротив. Высадим деревья, которые рекомендует агроном и организация, которая будет высаживать, те деревья, которые определенно приживутся и будут красиво выглядеть», — заявил представитель ООО «Сириус».

Напомним, что полуразрушенное здание кинотеатра «Сатурн» после неудачных попыток найти концессионера продали в конце 2022 года. Новым владельцем здания кинотеатра за 13,22 млн рублей и участка за 21,27 млн стала компания «Волгоградская» Ольги Мосуновой. В мае 2023 году вокруг знакового места в Амуре появился забор, а в августе того же года здание сравняли с землей. Фирмой «Сириус», которая заявилась на «зеленую комиссию» также владеет Ольга Мосунова совместно с Евгением Мосуновым. По итогам 2023 года, убытки компании составили 1 млн рублей.

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