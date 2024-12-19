Минус 46 деревьев. На месте снесенного омского кинотеатра в Амуре построят новый ТЦ

Напомним, что полуразрушенное здание кинотеатра «Сатурн» после неудачных попыток найти концессионера продали в конце 2022 года. Новым владельцем здания кинотеатра за 13,22 млн рублей и участка за 21,27 млн стала компания «Волгоградская» Ольги Мосуновой. В мае 2023 году вокруг знакового места в Амуре появился забор, а в августе того же года здание сравняли с землей. Фирмой «Сириус», которая заявилась на «зеленую комиссию» также владеет Ольга Мосунова совместно с Евгением Мосуновым. По итогам 2023 года, убытки компании составили 1 млн рублей.