Мальчики — зайчики, девочки — снежинки: как встретят Новый год жители Омска

Для большинства опрошенных Новый год остается семейным праздником — 53% собираются встретить его в кругу семьи. Еще 21% жителей предпочитают праздновать вместе с близкими и друзьями, причем молодежь чаще выбирает именно такой формат (46%). Вдвоем с партнером Новый год проводят 6% омичей, а мужчины нередко отмечают праздник в одиночестве (5%) или с коллегами (2%).