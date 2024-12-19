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Posted 19 декабря, 07:44

Published 19 декабря, 07:44

Modified 19 декабря, 07:47

Updated 19 декабря, 07:47

Омичи рассказали, как собираются встречать Новый год

Мальчики — зайчики, девочки — снежинки: как встретят Новый год жители Омска

19 декабря 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney.

Омичи рассказали, как собираются встречать Новый год

Как омичи готовятся к Новому году, сколько тратят на наряды и почему для большинства этот праздник остается семейным — рассказываем в материале Города55.

Согласно опросу, проведенному платформой «Авито», в детстве большинство жительниц Омска примеряли на новогодние утренники костюмы снежинок. Мужчин же чаще всего наряжали зайчиками. Времена изменились, и теперь женщины отдают предпочтение нарядным платьям, а мужчины чаще всего встречают Новый год в домашней или повседневной одежде.

Какими были новогодние костюмы в детстве

На утренниках девочки чаще всего превращались в снежинок (64%), снегурочек (21%) или лисичек (12%), а мальчики — в зайчиков (35%), волков (15%) и медведей (11%). Эти образы передавали дух детского праздника.

Как выглядят современные новогодние образы

Сейчас женщины предпочитают эффектные платья (46%), а мужчины выбирают либо домашнюю одежду (32%), либо что-то повседневное (31%). Однако 29% омичей стараются дополнить свой новогодний наряд аксессуарами или цветами, символизирующими грядущий год. Полноценные тематические образы ежегодно покупают только 11% опрошенных, чаще всего это женщины (18%) и молодежь в возрасте от 18 до 34 лет (19%).

Сколько тратят на новогодний наряд

Большинство планируют уложиться в бюджет до 3 000 рублей (32%), хотя 16% выделяют на праздничную одежду до 5 000 рублей.

Какая музыка звучит в Новый год

Для жителей Омска песня «В лесу родилась елочка» остается самой новогодней — ее выбрали 47% опрошенных. У молодежи 18–24 лет чаще с праздником ассоциируются хиты на английском языке, такие как Last Christmas Джорджа Майкла (33%) и Jingle Bells (29%). Популярная песня ABBA Happy New Year набрала всего 13% голосов.

Как жители Омска планируют праздновать Новый год

Каждый пятый житель Омска определяется с планами на праздники лишь в последние дни декабря. Мужчины чаще принимают решения в последний момент, вплоть до 31 декабря (9%). Большинство (44%) планируют праздничные активности в середине месяца, а заранее, осенью или даже раньше, все продумывают только 10% респондентов, преимущественно молодежь.

Где и с кем встречают Новый год

Для большинства опрошенных Новый год остается семейным праздником — 53% собираются встретить его в кругу семьи. Еще 21% жителей предпочитают праздновать вместе с близкими и друзьями, причем молодежь чаще выбирает именно такой формат (46%). Вдвоем с партнером Новый год проводят 6% омичей, а мужчины нередко отмечают праздник в одиночестве (5%) или с коллегами (2%).

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