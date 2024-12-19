Легенда НХЛ Овечкин призвал голосовать за Омск при выборе Молодежной столицы

Posted 19 декабря, 08:50
Published 19 декабря, 08:50
Modified 19 декабря, 08:52
Updated 19 декабря, 08:52
Хоккеист Александр Овечкин поддержал Омск в борьбе за звание Молодежной столицы России-2025. Видеообращение игрока опубликовало региональное минспорта.
«Привет, друзья! Сейчас выбираем Молодежную столицу России. В финале одна из наших хоккейных столиц — Омск. Здесь есть все, чтобы учиться, развиваться и добиваться новых побед, в том числе спортивных. Поддержим сибиряков. Голосуйте на госуслугах», — сказал спортсмен.
Александр Овечкин начинал карьеру в московском ХК «Динамо». А с 2005 года выступает за «Вашингтон Кэпиталз» в Национальной хоккейной лиге.