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Posted 19 декабря, 08:50

Published 19 декабря, 08:50

Modified 19 декабря, 08:52

Updated 19 декабря, 08:52

Иллюстрация

Легенда НХЛ Овечкин призвал голосовать за Омск при выборе Молодежной столицы

19 декабря 2024, 08:50
Фото: 1MI. Иллюстрация
Александр Овечкин назвал Омск одной из хоккейных столиц и попросил отдать свой голос за город.

Хоккеист Александр Овечкин поддержал Омск в борьбе за звание Молодежной столицы России-2025. Видеообращение игрока опубликовало региональное минспорта.

«Привет, друзья! Сейчас выбираем Молодежную столицу России. В финале одна из наших хоккейных столиц — Омск. Здесь есть все, чтобы учиться, развиваться и добиваться новых побед, в том числе спортивных. Поддержим сибиряков. Голосуйте на госуслугах», — сказал спортсмен.

Александр Овечкин начинал карьеру в московском ХК «Динамо». А с 2005 года выступает за «Вашингтон Кэпиталз» в Национальной хоккейной лиге.

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#Евгений Игишев#Спорт#Видео#Хоккей#Омск#Голосование#Молодежная столица России#Минспорт
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