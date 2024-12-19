Ипотека, выплаты и здравоохранение: Что пообещал Путин россиянам на прямой линии

На пресс-конференции по итогам года Владимир Путин затронул тему рождаемости в России. Сейчас рост демографии упал до 1,41%. Президент заявил, что это мало и показатель необходимо поднять до 2,3%. Владимир Путин также обратил внимание на работу детских пособий в стране и добавил, что они действуют эффективно.