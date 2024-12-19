Ипотека, выплаты и здравоохранение: Что пообещал Путин россиянам на прямой линии

Posted 19 декабря, 14:12
Published 19 декабря, 14:12
Modified 19 декабря, 14:17
Updated 19 декабря, 14:17
Сегодня, 19 декабря, в Москве прошла прямая линия с Владимиром Путиным, которая была совмещена с пресс-конференцией по итогам года. Президент ответил на 76 вопросов на разные темы: от демографии до мошенников. Текстовую трансляцию мероприятия вел Город55.
В начале пресс-конференции глава государства рассказал об экономическом положении России. Сейчас, как отметил Путин, экономика государства развивается несмотря ни на что, ее рост может составить 3,9% и даже 4%. Также президент сделал акцент на низкий уровень безработицы в стране — 2,3%.
Большое внимание Владимир Путин уделил происходящему в зоне СВО. Сейчас, как сообщил президент, движение идет по всей линии фронта каждый день.
«Мы движемся к решению наших первостепенных задач, которые были обозначены в начале СВО. Ребята действуют постоянно, возможности вооруженных сил возрастают. Сейчас мы увеличиваем армию и силовые подразделения до 1,5 млн человек», — сообщил президент.
Путин также добавил, что не видит никакого смысла в заходе Украины на территорию Курской области и пообещал, что «мы совершенно точно их выбьем оттуда».
В ходе прямой линии Владимир Путин заверил, что правительство исправит проблемы с выплатами участкам СВО, с которыми столкнулись подразделения, несущие службу в Курской области. Решены будут и вопросы с пенсиями для жителей новых российских территорий — Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, президент потребовал ускорить выплаты семьям пропавших без вести военнослужащих.
«Это житейские проблемы. Они важны для людей. Нужно подтверждать стаж. Было сложно это сделать до недавнего времени. Но сейчас приняли закон, по которому засчитывается стаж. Все подобные решения закрываются решениями межведомственных региональных комиссий», — сообщил президент.
В ходе пресс-конференции были названы регионы, для которых экологическая тема оказалась наиболее актуальной, лидером среди таких субъектов стала Омская область. Также в список вошли Москва, Рязанская область, Санкт-Петербург и Республика Хакасия.
Однако сейчас экологическая тема очень важна и для другого региона России — Краснодарского края, где недавно произошла природная катастрофа. Побережье покрыло мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Спасатели пытаются экстренно ликвидировать последствия аварии.
На пресс-конференции по итогам года Владимир Путин затронул тему рождаемости в России. Сейчас рост демографии упал до 1,41%. Президент заявил, что это мало и показатель необходимо поднять до 2,3%. Владимир Путин также обратил внимание на работу детских пособий в стране и добавил, что они действуют эффективно.
Президент затронул и миграционный вопрос, по его словам, в стране не хватает сотни тысяч рабочих рук. При этом безработицы в России сейчас почти нет, она находится на рекордно низком уровне — 2,3%.
«Чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда. Надо, чтобы не ущемлялись люди, которые приезжают в Россию, но и чтобы это не ложилось дополнительной нагрузкой на местное население», — считает президент.
Глава государства предложил готовить трудовых мигрантов к работе в России вместе с нашими партнерами, знакомить их с культурой и российскими законами, заниматься этим должно отдельное подразделение по вопросам миграции МВД.
Владимир Путин пообещал, что проследит за работой банков, которые не позволят брать россиянам льготные ипотеки по причине лимитов, и разберется в ситуации, чтобы больше такого не допускать.
«Это безобразие! Не должно быть никаких лимитов. Все это связано с субсидиями со стороны государства. Для банков в удовольствие должно быть получать от государства деньги», — сказал президент.
В ходе прямой линии Путин назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей экономики РФ на данный момент. Отрасль развивается хорошими темпами и входит в число трех крупнейших экспортеров продовольствия на мировой рынок.
Дефицит кадров наблюдается в сфере здравоохранения, главная проблема — в первичном звене. При этом, как отметил Владимир Путин, приток специалистов растет. Впервые за предыдущие годы он составил 17,5 тысяч сотрудников. Путин также добавил, что к 2030 году Россия должна выйти на 90% самообеспечения медицинскими препаратами, а медицинскими изделиями — на 40%.