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Posted 19 декабря, 11:15

Published 19 декабря, 11:15

Modified 19 декабря, 11:28

Updated 19 декабря, 11:28

Скриншот

«Девочки нужны». Владимир Путин — о демографической ситуации в России

19 декабря 2024, 11:15
Фото: Россия 1. Скриншот
Сюжет
Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
Президент сообщил, что рост демографии в России упал до 1,41%.

На прямой линии по итогам года, которая проходит сегодня, 19 декабря, президент Путин рассказал, как в России обстоят дела с рождаемостью.

«В советском Союзе достигался уровень примерно 2% рождаемости, уровень рождаемости — это количество детей на одну женщину. Сейчас, к сожалению, рост демографии в России упал до 1,41%. Это мало. Чтобы население росло, нам нужно поднять коэффициент рождаемости до 2,3%. Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девочки нужны»

Владимир Путин также обратил внимание на работу детских пособий в стране.

«Единое пособие для семей с детьми в России действует эффективно. Его получают свыше 10 млн детей и 320 тысяч беременных женщин. Материнский капитал — это уникальное изобретение, которого нет нигде в мире», — добавил президент.

Напомним, что в ходе пресс-конференции Владимир Путин также рассказал о состоянии экономики в стране. Президент отметил, что она развивается несмотря ни на что и продолжает расти.

Владимир Путин создал совет по повышению рождаемости в России
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#Анастасия Баянова#Общество#Омск#Омская область#Владимир Путин#Россия#Рождаемость#Новости#Прямая линия#Прямая линия с президентом#Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
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