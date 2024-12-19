«Девочки нужны». Владимир Путин — о демографической ситуации в России

Posted 19 декабря, 11:15
Published 19 декабря, 11:15
Modified 19 декабря, 11:28
Updated 19 декабря, 11:28
На прямой линии по итогам года, которая проходит сегодня, 19 декабря, президент Путин рассказал, как в России обстоят дела с рождаемостью.
«В советском Союзе достигался уровень примерно 2% рождаемости, уровень рождаемости — это количество детей на одну женщину. Сейчас, к сожалению, рост демографии в России упал до 1,41%. Это мало. Чтобы население росло, нам нужно поднять коэффициент рождаемости до 2,3%. Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девочки нужны»
Владимир Путин также обратил внимание на работу детских пособий в стране.
«Единое пособие для семей с детьми в России действует эффективно. Его получают свыше 10 млн детей и 320 тысяч беременных женщин. Материнский капитал — это уникальное изобретение, которого нет нигде в мире», — добавил президент.
Напомним, что в ходе пресс-конференции Владимир Путин также рассказал о состоянии экономики в стране. Президент отметил, что она развивается несмотря ни на что и продолжает расти.