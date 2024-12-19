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Posted 19 декабря, 08:48

Published 19 декабря, 08:48

Modified 19 декабря, 08:50

Updated 19 декабря, 08:50

Детский сад в центре Омска «атаковали» бездомные животные

Детский сад в центре Омска «атаковали» бездомные животные

19 декабря 2024, 08:48
Фото: 1MI.
Родители просят починить забор, однако у руководства учреждения нет денег на его ремонт.

В редакцию Города55 обратились омичи, которые водят детей в садик №9 в Центральном округе. Проблема с этими яслями тянется минимум с весны. Родители пожаловались, что из-за разваливающегося забора на территорию образовательного учреждения пробираются бездомные собаки.

«Просим решить проблему с забором в детском саду номер 9. По СНиП, забор не должен давать возможность бездомным животным посещать сад, но бездомные животные положение это в глаза не видели. Так же, как не видели совесть тех, кто должен отвечать за ограждение в дошкольном учреждении», — написала омичка Эвелина.
Фото: Предоставлено Городу55

В мэрии на обращение жительницы ответили, что территория детского сада огорожена, и высота забора не противоречит санитарным нормам.

«За целостностью ограждения следит дошкольное учреждение. Вопрос полной замены ограждения будет рассматриваться при выделении дополнительного финансирования», — добавили в городской администрации.

Напомним, что несколько лет назад омский школьник упал на штырь забора образовательного учреждения. После этого случая ограды многих учебных заведений демонтировали и убрали с них острые наконечники.

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#Ольга Скворцова#Омск#Жалобы#Детский сад#Бездомные животные#Забор#Муниципалитет
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