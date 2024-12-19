Детский сад в центре Омска «атаковали» бездомные животные

Posted 19 декабря, 08:48
Published 19 декабря, 08:48
Modified 19 декабря, 08:50
Updated 19 декабря, 08:50
В редакцию Города55 обратились омичи, которые водят детей в садик №9 в Центральном округе. Проблема с этими яслями тянется минимум с весны. Родители пожаловались, что из-за разваливающегося забора на территорию образовательного учреждения пробираются бездомные собаки.
«Просим решить проблему с забором в детском саду номер 9. По СНиП, забор не должен давать возможность бездомным животным посещать сад, но бездомные животные положение это в глаза не видели. Так же, как не видели совесть тех, кто должен отвечать за ограждение в дошкольном учреждении», — написала омичка Эвелина.
В мэрии на обращение жительницы ответили, что территория детского сада огорожена, и высота забора не противоречит санитарным нормам.
«За целостностью ограждения следит дошкольное учреждение. Вопрос полной замены ограждения будет рассматриваться при выделении дополнительного финансирования», — добавили в городской администрации.
Напомним, что несколько лет назад омский школьник упал на штырь забора образовательного учреждения. После этого случая ограды многих учебных заведений демонтировали и убрали с них острые наконечники.