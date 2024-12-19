Бывшего замминистра труда Омской области Сергея Добрых отправили под домашний арест

Posted 19 декабря, 06:12
Published 19 декабря, 06:12
Modified 19 декабря, 06:36
Updated 19 декабря, 06:36
В Куйбышевском суде Омска избрали меру пресечения бывшему первому заместителю министра труда и соцразвития Сергею Добрых. Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.
На время следствия Сергея Добрых отправили под домашний арест до 1 февраля следующего года, рассказали в прокуратуре.
Напомним, Сергея Добрых задержали накануне, 18 декабря. Бывшего чиновника подозревают в использовании автомобиля, купленного на деньги дома-интерната, для личных нужд.