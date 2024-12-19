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Posted 19 декабря, 06:12

Published 19 декабря, 06:12

Modified 19 декабря, 06:36

Updated 19 декабря, 06:36

Скриншот

Бывшего замминистра труда Омской области Сергея Добрых отправили под домашний арест

19 декабря 2024, 06:12
Фото: СУ СКР по Омской области. Скриншот
Мера пресечения будет действовать до 1 февраля.

В Куйбышевском суде Омска избрали меру пресечения бывшему первому заместителю министра труда и соцразвития Сергею Добрых. Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.

На время следствия Сергея Добрых отправили под домашний арест до 1 февраля следующего года, рассказали в прокуратуре.

Напомним, Сергея Добрых задержали накануне, 18 декабря. Бывшего чиновника подозревают в использовании автомобиля, купленного на деньги дома-интерната, для личных нужд.

Фото: Прокуратура Омской области
В Омске задержали экс-заместителя министра труда и социального развития региона
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#Евгений Игишев#Происшествия#Видео#Суд#СИЗО#Мера пресечения#Заместитель министра#Сергей Добрых
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