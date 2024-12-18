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Posted 18 декабря, 06:26

Published 18 декабря, 06:26

Modified 18 декабря, 09:59

Updated 18 декабря, 09:59

В Омске решили использовать отходы ТЭЦ для строительства Северного обхода

Золошлаки с ТЭЦ станут новым материалом для строительства Северного обхода Омска

18 декабря 2024, 06:26
Фото: 1MI.

В Омске решили использовать отходы ТЭЦ для строительства Северного обхода

Этот подход будет применен на участке дороги длиной 5 километров и является первым в своем роде для региона.

В Омской области для строительства Северного обхода планируется использовать золу с местных ТЭЦ. Такой подход будет применен на участке дороги протяженностью 5 километров. Это первый случай использования золы в таких масштабах на территории Омской области. Об этом сообщил в эфире ГТРК «Иртыш» вице-губернатор Динар Курманов.

В проектной документации предусмотрено использование золошлаков, что стало обязательным требованием местных властей. Курманов отметил, что зола — это достаточно необычный строительный материал, который редко используется в таких объемах, но в Омской области из-за дефицита каменных материалов она применялась и раньше. Однако в данном случае она будет использована на новом уровне, что станет первым опытом такого масштабного применения.

Отметим, что Северный обход может стать важным элементом транспортного коридора М-12, который свяжет Москву с Владивостоком, а затем через Китай, Монголию и Северную Корею расширится до международных направлений. Проектирование трассы уже завершено, Северный обход получил поддержку на уровне правительства. Соглашение о строительстве и включении проекта в программу финансирования было подписано Хоценко в рамках Транспортной недели.

Ранее Город55 писал, что весной 2017 года в Омской области был создан промышленный кластер, ориентированный на переработку и использование золошлаков с ТЭЦ.

До 2030 года в Омской области приведут в порядок 1300 километров до Усть-Ишима
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