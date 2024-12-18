Золошлаки с ТЭЦ станут новым материалом для строительства Северного обхода Омска

В проектной документации предусмотрено использование золошлаков, что стало обязательным требованием местных властей. Курманов отметил, что зола — это достаточно необычный строительный материал, который редко используется в таких объемах, но в Омской области из-за дефицита каменных материалов она применялась и раньше. Однако в данном случае она будет использована на новом уровне, что станет первым опытом такого масштабного применения.