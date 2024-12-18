Юрий Мешавкин покинул пост военного комиссара Омской области

Posted 18 декабря, 05:31
Published 18 декабря, 05:31
Modified 18 декабря, 05:34
Updated 18 декабря, 05:34
Стало известно, что в Омской области ушел в отставку военный комиссар региона Юрий Мешавкин. По информации «Нового Омска» отставка произошла еще несколько месяцев назад, однако официально информация об этом до сих пор не была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.
Городу55 в военном комиссариате Омской области отказались давать комментарии по вопросу отставки военного комиссара. На данный момент официальной версии причины увольнения нет.
«Таких данных по информации не даю», — сообщили Городу55 в дежурной военного комиссариата.
Как следует из недавнего распоряжения губернатора Омской области, временно исполняющим обязанности военного комиссара региона назначен Вячеслав Верхоланцев. Его уже включили в состав региональной призывной комиссии, исключив из нее Мешавкина.
Напомним, Юрий Мешавкин окончил Омское высшее общевойсковое командное училище и Военную академию имени Фрунзе. Полковник служил в различных должностях, включая начальника отдела военного комиссариата Омской области по Тюкалинскому району. В 2014 году он был назначен военным комиссаром Кировской области, а в Омске аналогичную должность Мешавкин занял в сентябре 2020 года.