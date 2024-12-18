Юрий Мешавкин покинул пост военного комиссара Омской области

Стало известно, что в Омской области ушел в отставку военный комиссар региона Юрий Мешавкин. По информации «Нового Омска» отставка произошла еще несколько месяцев назад, однако официально информация об этом до сих пор не была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.