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Posted 18 декабря, 05:31

Published 18 декабря, 05:31

Modified 18 декабря, 05:34

Updated 18 декабря, 05:34

Военный комиссар Омской области Мешавкин пару месяцев назад ушел в отставку

Юрий Мешавкин покинул пост военного комиссара Омской области

18 декабря 2024, 05:31
Фото: 1MI.

Военный комиссар Омской области Мешавкин пару месяцев назад ушел в отставку

Причины ухода Мешавкина с должности остаются неизвестными.

Стало известно, что в Омской области ушел в отставку военный комиссар региона Юрий Мешавкин. По информации «Нового Омска» отставка произошла еще несколько месяцев назад, однако официально информация об этом до сих пор не была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.

Городу55 в военном комиссариате Омской области отказались давать комментарии по вопросу отставки военного комиссара. На данный момент официальной версии причины увольнения нет.

«Таких данных по информации не даю», — сообщили Городу55 в дежурной военного комиссариата.

Как следует из недавнего распоряжения губернатора Омской области, временно исполняющим обязанности военного комиссара региона назначен Вячеслав Верхоланцев. Его уже включили в состав региональной призывной комиссии, исключив из нее Мешавкина.

Фото: Руспрофайл

Напомним, Юрий Мешавкин окончил Омское высшее общевойсковое командное училище и Военную академию имени Фрунзе. Полковник служил в различных должностях, включая начальника отдела военного комиссариата Омской области по Тюкалинскому району. В 2014 году он был назначен военным комиссаром Кировской области, а в Омске аналогичную должность Мешавкин занял в сентябре 2020 года.

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#Диана Рязанцева#Омск#Отставка#Губернатор#Тюкалинский район#Кировская область#Юрий Мешавкин#Призывная комиссия
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