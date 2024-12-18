В ТПП России прошла встреча предпринимателей с министром экономического развития

Максим Решетников на встрече говорил о важности экспорта. Сейчас на него приходится четверть ВВП, а в следующие три года экспорт обеспечит до 10% роста российской экономики. По словам министра, кабмин сегодня вплотную работает над снятием ограничений на отечественную продукцию за границей. Решетников уточнил, что уже есть положительные результаты этой работы в Турции, Узбекистане, Азербайджане, Индии и Вьетнаме. Всего российская сторона добилась послабления для российских поставщиков более 30 торговых норм.