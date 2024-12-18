В ТПП России прошла встреча предпринимателей с министром экономического развития

Posted 18 декабря, 08:23
Published 18 декабря, 08:23
Modified 18 декабря, 08:23
Updated 18 декабря, 08:23
Интересы членов ТПП РФ сегодня представлены в 31 государстве. Тех, кто работает на иностранных рынках, волнуют темы расчетов, межбанковских операций и страхования грузов.
Как отметил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, деловой совет как раз помогает бизнесу реализоваться за рубежом: чаще всего в постсоветских странах и в ЕС. Товарооборот с этими государствами превысил 100 миллиардов рублей, и везде сформированы очень сильные деловые советы.
Максим Решетников на встрече говорил о важности экспорта. Сейчас на него приходится четверть ВВП, а в следующие три года экспорт обеспечит до 10% роста российской экономики. По словам министра, кабмин сегодня вплотную работает над снятием ограничений на отечественную продукцию за границей. Решетников уточнил, что уже есть положительные результаты этой работы в Турции, Узбекистане, Азербайджане, Индии и Вьетнаме. Всего российская сторона добилась послабления для российских поставщиков более 30 торговых норм.
Сегодня работают 76 деловых советов по сотрудничеству с иностранными государствами. Они обслуживают членскую базу ТПП РФ, которая насчитывает 54 тысячи компаний.
Как сказал Владимир Падалко, все они работают в сфере внешнеэкономической деятельности, и ни у одной общественной, некоммерческой организации подобной инфраструктуры нет. По его словам, ТПП РФ создавала ее десятилетиями.
Максим Решетников также подчеркнул, что инвестиционное сотрудничество активно наращивается с Турцией, Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, а с Бразилией выстраиваются контакты в области науки, технологий и образования.