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Posted 18 декабря, 13:04

Published 18 декабря, 13:04

Modified 18 декабря, 13:08

Updated 18 декабря, 13:08

В Омской области с начала года смертность вдвое превысила рождаемость

В Омской области с начала года смертность вдвое превысила рождаемость

18 декабря 2024, 13:04
Фото: 1MI.
За 10 месяцев 2024 года в регионе родилось 11 912 человек, а умерло — 20 750.

В Омскстате опубликовали статистику естественного движения населения в 2024 году, при расчете учитывалась информация за первые десять месяцев года — с января по октябрь.

Согласно данным Омскстата, за этот период в Омской области родилось 11 912 детей. Эта цифра оказалась вдвое меньше числа умерших жителей региона, их насчитывается 20 750. Естественная убыль населения составила 8 838 человек.

Фото: Омскстат

Также в Омскстате поделились информацией о браках и разводах в Омской области, здесь показатели оказались чуть менее удручающими. Известно, что за десять месяцев года омичи заключили 10 210 браков и 7 047 раз развелись.

Ранее Город55 рассказывал о необычных историях омичек, которые рожали детей вне больничных стен.

ЗАГС удивляет: больше 200 омичей решили создать семью с иностранцами
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Омскстат#Статистика#Новости#Умер#Естественная убыль#Умершие#Естественное движение населения
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