В Омской области с начала года смертность вдвое превысила рождаемость

Posted 18 декабря, 13:04
Published 18 декабря, 13:04
Modified 18 декабря, 13:08
Updated 18 декабря, 13:08
В Омскстате опубликовали статистику естественного движения населения в 2024 году, при расчете учитывалась информация за первые десять месяцев года — с января по октябрь.
Согласно данным Омскстата, за этот период в Омской области родилось 11 912 детей. Эта цифра оказалась вдвое меньше числа умерших жителей региона, их насчитывается 20 750. Естественная убыль населения составила 8 838 человек.
Также в Омскстате поделились информацией о браках и разводах в Омской области, здесь показатели оказались чуть менее удручающими. Известно, что за десять месяцев года омичи заключили 10 210 браков и 7 047 раз развелись.
Ранее Город55 рассказывал о необычных историях омичек, которые рожали детей вне больничных стен.