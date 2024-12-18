В Омске задержали экс-заместителя министра труда и социального развития региона

В рамках расследования был задержан директор дома-интерната, через которого следователи вышли на 62-летнего Сергея Добрых, ранее занимавшего пост первого заместителя министра труда и социального развития Омской области. По данным следствия, именно он и стал фактическим владельцем автомобиля. Напомним, что чиновник зимой этого года попал в аварию, в результате которой получил травмы челюсти и ребер.