В Омске задержали экс-заместителя министра труда и социального развития региона

Posted 18 декабря, 07:33
Published 18 декабря, 07:33
Modified 18 декабря, 07:40
Updated 18 декабря, 07:40
В Омске задержали бывшего первого заместителя министра труда и социального развития региона. Его подозревают в причастности к покупке автомобиля за счет бюджетных средств, предназначенных для нужд социальных учреждений. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области.
Следствие выяснило, что дом-интернат для престарелых и инвалидов приобрел китайский кроссовер HAVAL стоимостью 3,4 миллиона рублей. Деньги на покупку поступили от частных пожертвований, однако автомобиль оказался вовсе не в распоряжении учреждения. Транспортное средство было передано другому госучреждению, а фактически использовалось, как считают следователи, в интересах бывшего замминистра.
В рамках расследования был задержан директор дома-интерната, через которого следователи вышли на 62-летнего Сергея Добрых, ранее занимавшего пост первого заместителя министра труда и социального развития Омской области. По данным следствия, именно он и стал фактическим владельцем автомобиля. Напомним, что чиновник зимой этого года попал в аварию, в результате которой получил травмы челюсти и ребер.
Правоохранительные органы продолжают разбираться в обстоятельствах дела, проверяя, были ли задействованы в схеме другие лица, и оценивая масштаб ущерба.
Стоит отметить, что это не первый скандал, связанный с бывшими чиновниками ведомства. В июне текущего года по подозрению в получении взятки был задержан экс-министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов. Следствие установило, что он систематически получал деньги от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова.