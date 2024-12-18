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Posted 18 декабря, 07:33

Published 18 декабря, 07:33

Modified 18 декабря, 07:40

Updated 18 декабря, 07:40

Посередине Сергей Добрых

В Омске задержали экс-заместителя министра труда и социального развития региона

18 декабря 2024, 07:33
Фото: Минтруд Омской области. Посередине Сергей Добрых
Стало известно о задержании нового фигуранта дела о хищении бюджетных средств в Омской области. Бывший первый заммминистра труда и социального развития региона подозревается в использовании автомобиля, купленного на деньги дома-интерната, для личных нужд.

В Омске задержали бывшего первого заместителя министра труда и социального развития региона. Его подозревают в причастности к покупке автомобиля за счет бюджетных средств, предназначенных для нужд социальных учреждений. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области.

Следствие выяснило, что дом-интернат для престарелых и инвалидов приобрел китайский кроссовер HAVAL стоимостью 3,4 миллиона рублей. Деньги на покупку поступили от частных пожертвований, однако автомобиль оказался вовсе не в распоряжении учреждения. Транспортное средство было передано другому госучреждению, а фактически использовалось, как считают следователи, в интересах бывшего замминистра.

В рамках расследования был задержан директор дома-интерната, через которого следователи вышли на 62-летнего Сергея Добрых, ранее занимавшего пост первого заместителя министра труда и социального развития Омской области. По данным следствия, именно он и стал фактическим владельцем автомобиля. Напомним, что чиновник зимой этого года попал в аварию, в результате которой получил травмы челюсти и ребер.

Правоохранительные органы продолжают разбираться в обстоятельствах дела, проверяя, были ли задействованы в схеме другие лица, и оценивая масштаб ущерба.

Стоит отметить, что это не первый скандал, связанный с бывшими чиновниками ведомства. В июне текущего года по подозрению в получении взятки был задержан экс-министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов. Следствие установило, что он систематически получал деньги от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова.

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#Диана Рязанцева#Омск#Задержание#Инвалиды#Коррупция#Чиновники#Скандал#Взятка#Следствие#Престарелые
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