gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 07:59

Published 18 декабря, 07:59

Modified 18 декабря, 07:59

Updated 18 декабря, 07:59

Омский депимущества отсудил у фирмы Дмитрия Павлова недостроенную гостиницу

У компании Дмитрия Павлова отсудили недостроенную гостиницу на Красном Пути

18 декабря 2024, 07:59
Фото: 1MI.

Омский депимущества отсудил у фирмы Дмитрия Павлова недостроенную гостиницу

Теперь котлован с фундаментом выставят на торги.

Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску департамента имущественных отношений администрации Омска к ООО «Современные строительные технологии». Данная тяжба началась из-за земельного участка с кадастровым номером 55:36:070107:3071 на Красном Пути, рядом с Пятым театром: еще в 2006 году компания взяла эту землю в аренду для строительства гостиницы, но дело не продвинулось дальше закладки фундамента, так что в мэрии решили забрать участок обратно.

Строительную готовность здания оценили всего в 8%. Суд удовлетворил иск депимущества, так что теперь объект незавершенного строительства изымут и выставят на торги.

Стоит отметить, что единственным учредителем и директором «Современных строительных технологий» является Дмитрий Павлов — известный омский бизнесмен, владелец «Омских кабельных сетей», депутат регионального Законодательного собрания. Летом 2024 года он упоминался в новостях как фигурант уголовного дела, связанного с земельным участком в парке 30-летия ВЛКСМ.

Дмитрий Павлов отказался от своей «Софии»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Дмитрий Павлов#Недострой#Депимущества
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика