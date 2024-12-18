У компании Дмитрия Павлова отсудили недостроенную гостиницу на Красном Пути

Posted 18 декабря, 07:59
Published 18 декабря, 07:59
Modified 18 декабря, 07:59
Updated 18 декабря, 07:59
Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску департамента имущественных отношений администрации Омска к ООО «Современные строительные технологии». Данная тяжба началась из-за земельного участка с кадастровым номером 55:36:070107:3071 на Красном Пути, рядом с Пятым театром: еще в 2006 году компания взяла эту землю в аренду для строительства гостиницы, но дело не продвинулось дальше закладки фундамента, так что в мэрии решили забрать участок обратно.
Строительную готовность здания оценили всего в 8%. Суд удовлетворил иск депимущества, так что теперь объект незавершенного строительства изымут и выставят на торги.
Стоит отметить, что единственным учредителем и директором «Современных строительных технологий» является Дмитрий Павлов — известный омский бизнесмен, владелец «Омских кабельных сетей», депутат регионального Законодательного собрания. Летом 2024 года он упоминался в новостях как фигурант уголовного дела, связанного с земельным участком в парке 30-летия ВЛКСМ.