У компании Дмитрия Павлова отсудили недостроенную гостиницу на Красном Пути

Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску департамента имущественных отношений администрации Омска к ООО «Современные строительные технологии». Данная тяжба началась из-за земельного участка с кадастровым номером 55:36:070107:3071 на Красном Пути, рядом с Пятым театром: еще в 2006 году компания взяла эту землю в аренду для строительства гостиницы, но дело не продвинулось дальше закладки фундамента, так что в мэрии решили забрать участок обратно.