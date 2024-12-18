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Posted 18 декабря, 08:17

Published 18 декабря, 08:17

Modified 18 декабря, 08:19

Updated 18 декабря, 08:19

Омичам сообщили, когда пройдут последние звонки и выпускные вечера в 2025 году

Стали известны даты последнего звонка и выпускных вечеров в 2025 году

18 декабря 2024, 08:17
Фото: 1MI.

Омичам сообщили, когда пройдут последние звонки и выпускные вечера в 2025 году

Единые даты для торжественных школьных мероприятий рекомендовало Минпросвещения России.

Министерство просвещения России порекомендовало единые даты для проведения последнего звонка и выпускных вечеров в стране. Как сообщила недавно назначенный министр образования Омской области Ольга Степанова, для последнего звонка в 2025 году выбрали дату 24 мая, а выпускные вечера состоятся 28 июня.

Именно эти даты советуют выбирать для школьных торжеств всем муниципальным органам управления образования в Омской области.

Отметим, что из школ в этом учебном году должны выпуститься около 7,9 тысяч одиннадцатиклассников. Для всех, кто сдаст ЕГЭ на высокие баллы, предусмотрены премии от 30 до 120 тысяч рублей.

Даты ОГЭ и ЕГЭ, кстати, тоже недавно утвердили. Подробное расписание опубликовали в нашем материале.

Когда сдавать ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году в Омской области: подробное расписание
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#Юлия Истомина#Образование#Омск#Омская область#Россия#ЕГЭ#Новости#Последний звонок#Школы#Минпросвещение#ОГЭ
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