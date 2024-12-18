Стали известны даты последнего звонка и выпускных вечеров в 2025 году

Posted 18 декабря, 08:17
Published 18 декабря, 08:17
Modified 18 декабря, 08:19
Updated 18 декабря, 08:19
Министерство просвещения России порекомендовало единые даты для проведения последнего звонка и выпускных вечеров в стране. Как сообщила недавно назначенный министр образования Омской области Ольга Степанова, для последнего звонка в 2025 году выбрали дату 24 мая, а выпускные вечера состоятся 28 июня.
Именно эти даты советуют выбирать для школьных торжеств всем муниципальным органам управления образования в Омской области.
Отметим, что из школ в этом учебном году должны выпуститься около 7,9 тысяч одиннадцатиклассников. Для всех, кто сдаст ЕГЭ на высокие баллы, предусмотрены премии от 30 до 120 тысяч рублей.
Даты ОГЭ и ЕГЭ, кстати, тоже недавно утвердили. Подробное расписание опубликовали в нашем материале.