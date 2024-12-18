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Posted 18 декабря, 12:46

Published 18 декабря, 12:46

Modified 18 декабря, 12:49

Updated 18 декабря, 12:49

Прокуратура начала проверку после масштабного отключения отопления в «Старгороде»

Прокуратура начала проверку после масштабного отключения отопления в «Старгороде»

18 декабря 2024, 12:46
Фото: 1MI.
В микрорайоне прорвало трубу, из-за этого уже несколько дней от теплоснабжения отключены жилые дома, детский сад и школа.

Прокуратура Центрального округа начала проверку после многочисленных жалоб омичей из «Старгорода». Из-за аварии на трубопроводе 24 жилых дома, детский сад и школа остались без отопления.

Вчера ООО «КСМ-ТЕХ» провела срочный ремонт на участке трубы между улицами Шукшина и Тютчева, работы на теплосетях продолжатся до сих пор, в устранении аварии участвует управляющая компания микрорайона.

Напомним, что из-за аварии местные жители столкнулись с затоплением улиц. По словам омичей, огромные лужи остались после ремонта.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Теплоснабжение#Теплосети#Прорыв трубы#Новости#Трубопровод#Трубы#Состояние теплосетей#Ремонт теплосетей
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