Прокуратура начала проверку после масштабного отключения отопления в «Старгороде»

Posted 18 декабря, 12:46
Published 18 декабря, 12:46
Modified 18 декабря, 12:49
Updated 18 декабря, 12:49
Прокуратура Центрального округа начала проверку после многочисленных жалоб омичей из «Старгорода». Из-за аварии на трубопроводе 24 жилых дома, детский сад и школа остались без отопления.
Вчера ООО «КСМ-ТЕХ» провела срочный ремонт на участке трубы между улицами Шукшина и Тютчева, работы на теплосетях продолжатся до сих пор, в устранении аварии участвует управляющая компания микрорайона.
Напомним, что из-за аварии местные жители столкнулись с затоплением улиц. По словам омичей, огромные лужи остались после ремонта.