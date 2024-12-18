Писала мама: неосторожный комментарий обошелся омичке в 10 тысяч рублей

Однако Первомайский районный суд не поверил этим заявлениям. Было установлено, что взлома страницы не происходило, а пользователь сам несет ответственность за все, что публикуется с его учетной записи. Суд оштрафовал женщину на 10 тысяч рублей по статье 20.3.1 КоАП РФ (разжигание ненависти).