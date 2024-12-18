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Posted 18 декабря, 08:10

Published 18 декабря, 08:10

Modified 18 декабря, 08:21

Updated 18 декабря, 08:21

В Омске оштрафовали местную жительницу за враждебный комментарий в соцсети

Писала мама: неосторожный комментарий обошелся омичке в 10 тысяч рублей

18 декабря 2024, 08:10
Фото: 1MI.

В Омске оштрафовали местную жительницу за враждебный комментарий в соцсети

Жительницу Омска оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарий, в котором содержались призывы к враждебным действиям.

В Омске суд привлек к административной ответственности 39-летнюю местную жительницу за комментарий, направленный на возбуждение ненависти по признаку национальности. Об этом сообщает пресс-служба Омского областного суда.

Женщина оставила сообщение во ВКонтакте с призывами к враждебным действиям против людей определенной национальности. На заседании она утверждала, что комментарий принадлежит не ей, а ее маме. Последняя это подтвердила, пояснив, что случайно оставила сообщение с аккаунта дочери.

Однако Первомайский районный суд не поверил этим заявлениям. Было установлено, что взлома страницы не происходило, а пользователь сам несет ответственность за все, что публикуется с его учетной записи. Суд оштрафовал женщину на 10 тысяч рублей по статье 20.3.1 КоАП РФ (разжигание ненависти).

Напомним, ранее Город55 писал, что для еще одной жительницы Омска негативный комментарий обернулся штрафом.

Омичку привлекли к административной ответственности за высказывания в соцсетях
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#Диана Рязанцева#Омск#ВКонтакте#Суд#Штраф#Комментарий#Административная ответственность#Национальность#Враждебные действия#Статья КоАП РФ#Взлом страницы
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