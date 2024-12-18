От роддома до ДТП: что известно о задержанном в Омске бывшем замминистра труда

Самая громкая и трагичная история с участием Сергея Добрых произошла в феврале 2024 года. Чиновник ехал на совещание в Седельниково в служебной «Тойоте», и на территории Муромцевского района его машина столкнулась с пассажирской «Газелью». Водитель Добрых погиб на месте, сам замминистра попал в больницу с травмами челюсти и ребер. Помощь врачей понадобилась и нескольким людям из «Газели». Известно, что Добрых вышел с больничного только в апреле, а в ноябре он покинул свой пост. Теперь бывший чиновник стал фигурантом уголовного дела.