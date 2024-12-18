От роддома до ДТП: что известно о задержанном в Омске бывшем замминистра труда

Posted 18 декабря, 08:40
Published 18 декабря, 08:40
Modified 18 декабря, 08:40
Updated 18 декабря, 08:40
Сегодня, 18 декабря, стало известно о новом коррупционном деле, фигурантом которого является высокопоставленный омский чиновник. Бывшего первого замминистра труда Омской области Сергея Добрых задержали, так как, по данным следствия, он использовал в личных целях китайский кроссовер, купленный домом-интернатом для престарелых и инвалидов. Это повод, чтобы вспомнить, каким был карьерный путь Добрых и в связи с чем он попадал в новости прежде.
Согласно открытым данным, экс-чиновнику 62 года. Он окончил Омский мединститут, в 1992 году стал главврачом Нововаршавской ЦРБ, а в 1997 — главврачом омского роддома №6. Уже через год Добрых перешел на работу в администрацию Центрального округа, где возглавил управление здравоохранения. В 2000–2001 годах он был главным специалистом Главного управления здравоохранения администрации Омской области, в 2006–2007 годах руководил этим управлением, а в промежутке был директором-главным врачом санатория-профилактория «Коммунальник».
Затем Добрых возглавил департамент здравоохранения мэрии. В 2012 году он перешел в департамент социальной политики, в 2013 году стал заместителем министра труда Омской области, а в 2015 был повышен до первого заместителя.
Самая громкая и трагичная история с участием Сергея Добрых произошла в феврале 2024 года. Чиновник ехал на совещание в Седельниково в служебной «Тойоте», и на территории Муромцевского района его машина столкнулась с пассажирской «Газелью». Водитель Добрых погиб на месте, сам замминистра попал в больницу с травмами челюсти и ребер. Помощь врачей понадобилась и нескольким людям из «Газели». Известно, что Добрых вышел с больничного только в апреле, а в ноябре он покинул свой пост. Теперь бывший чиновник стал фигурантом уголовного дела.
Напомним: в СИЗО сейчас находится и бывший начальник Добрых Владимир Куприянов: по данным следствия, он получал деньги от директора Марьяновского дома-интерната.