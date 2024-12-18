gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 08:40

Published 18 декабря, 08:40

Modified 18 декабря, 08:40

Updated 18 декабря, 08:40

Сергей Добрых (в центре)

От роддома до ДТП: что известно о задержанном в Омске бывшем замминистра труда

18 декабря 2024, 08:40
Фото: Минтруд Омской области. Сергей Добрых (в центре)

Роддом и «Коммунальник»: какой была карьера задержанного в Омске замминистра

Сергею Добрых инкриминируют использование в личных целях автомобиля, купленного для интерната.

Сегодня, 18 декабря, стало известно о новом коррупционном деле, фигурантом которого является высокопоставленный омский чиновник. Бывшего первого замминистра труда Омской области Сергея Добрых задержали, так как, по данным следствия, он использовал в личных целях китайский кроссовер, купленный домом-интернатом для престарелых и инвалидов. Это повод, чтобы вспомнить, каким был карьерный путь Добрых и в связи с чем он попадал в новости прежде.

Согласно открытым данным, экс-чиновнику 62 года. Он окончил Омский мединститут, в 1992 году стал главврачом Нововаршавской ЦРБ, а в 1997 — главврачом омского роддома №6. Уже через год Добрых перешел на работу в администрацию Центрального округа, где возглавил управление здравоохранения. В 2000–2001 годах он был главным специалистом Главного управления здравоохранения администрации Омской области, в 2006–2007 годах руководил этим управлением, а в промежутке был директором-главным врачом санатория-профилактория «Коммунальник».

Затем Добрых возглавил департамент здравоохранения мэрии. В 2012 году он перешел в департамент социальной политики, в 2013 году стал заместителем министра труда Омской области, а в 2015 был повышен до первого заместителя.

Самая громкая и трагичная история с участием Сергея Добрых произошла в феврале 2024 года. Чиновник ехал на совещание в Седельниково в служебной «Тойоте», и на территории Муромцевского района его машина столкнулась с пассажирской «Газелью». Водитель Добрых погиб на месте, сам замминистра попал в больницу с травмами челюсти и ребер. Помощь врачей понадобилась и нескольким людям из «Газели». Известно, что Добрых вышел с больничного только в апреле, а в ноябре он покинул свой пост. Теперь бывший чиновник стал фигурантом уголовного дела.

Напомним: в СИЗО сейчас находится и бывший начальник Добрых Владимир Куприянов: по данным следствия, он получал деньги от директора Марьяновского дома-интерната.

В Омске задержали экс-заместителя министра труда и социального развития региона
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Общество#Коррупция#Новости#Сергей Добрых
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика