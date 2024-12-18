Омичи могут разместить свои накопления по повышенной ставке

Posted 18 декабря, 06:38
Published 18 декабря, 06:38
Modified 18 декабря, 06:40
Updated 18 декабря, 06:40
На новые для банка деньги или для новых клиентов максимальная ставка по вкладам на 3 месяца увеличена до 23,7% годовых, на 6 месяцев — до 24% годовых при выплате процентов в конце срока для всех сегментов.
Для текущих клиентов максимальная ставка с выплатой процентов в конце срока по вкладу на 3 месяца составит:
При сроке вклада 6 месяцев текущие клиенты смогут получить максимальную ставку с выплатой процентов в конце срока:
Лучшая ставка доступна действующим клиентам, получающим зарплату или пенсию на карту банка.
«Мы ожидаем роста ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, поэтому заблаговременно повышаем ставки по вкладам, улучшая условия для наших клиентов. Закончить 2024 год со ставкой по вкладу в 24% будет символичным подарком, чтобы получить высокую доходность в следующем году», — прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Ранее ВТБ улучшил ставку по депозитам на год — максимальное значение достигло 24% годовых. А максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигла 30% на срок 3 месяца.
Ставка 24% годовых в рублях по ВТБ-Вкладу на срок 181 день и 370 дней с опцией без пополнения и снятия при открытии вклада на сумму от 10 тыс. рублей в ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей в офисах Банка ВТБ с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Процентные ставки в рублях при открытии на срок 181 день и 370 дней на сумму от 10 тыс. рублей в ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей в офисах Банка ВТБ с выплатой процентов в конце срока вклада: Базовая процентная ставка — 22% годовых, Надбавки «Новый вкладчик», «Новые деньги» — 2% годовых, Итоговая процентная ставка с учетом надбавок «Новый вкладчик», «Новые деньги» — 24% годовых.
Матрица сочетаемости Базовой процентной ставки, Надбавок, порядок формирования Итоговой процентной ставки, а также полное описание Базовых условий и надбавок указаны в Сборнике условий, тарифов и процентных ставок для физических лиц по депозитам Банка ВТБ (ПАО).
В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта-банк.
Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. Условия действительны на 17.12.2024.