Омичи могут разместить свои накопления по повышенной ставке

Ставка 24% годовых в рублях по ВТБ-Вкладу на срок 181 день и 370 дней с опцией без пополнения и снятия при открытии вклада на сумму от 10 тыс. рублей в ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей в офисах Банка ВТБ с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Процентные ставки в рублях при открытии на срок 181 день и 370 дней на сумму от 10 тыс. рублей в ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей в офисах Банка ВТБ с выплатой процентов в конце срока вклада: Базовая процентная ставка — 22% годовых, Надбавки «Новый вкладчик», «Новые деньги» — 2% годовых, Итоговая процентная ставка с учетом надбавок «Новый вкладчик», «Новые деньги» — 24% годовых.