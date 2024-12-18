Омичам спрогнозировали теплую и снежную погоду в новогоднюю ночь

По данным синоптиков, 31 декабря будет переменчивая погода. Утром и днем ожидается -13… -18 градусов, но уже ближе к новогодней ночи начнет теплеть. С 31 декабря на 1 января прогнозируют комфортные -5 градусов, также будет снегопад.