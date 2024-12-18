Омичам спрогнозировали теплую и снежную погоду в новогоднюю ночь

Posted 18 декабря, 10:51
Published 18 декабря, 10:51
Modified 18 декабря, 10:53
Updated 18 декабря, 10:53
До Нового года осталось ровно две недели. Придется ли омичам одеваться теплее или погода побалует теплом — посмотрели в сервисе визуализации погоды Ventusky.
По данным синоптиков, 31 декабря будет переменчивая погода. Утром и днем ожидается -13… -18 градусов, но уже ближе к новогодней ночи начнет теплеть. С 31 декабря на 1 января прогнозируют комфортные -5 градусов, также будет снегопад.
Однако уже днем 1 января начнет снова холодать. Низкие температуры принесет антициклон с Казахстана. По данным сервиса «Ну и погода», в Омске настоящие сибирские морозы придут в 20-х числах января.