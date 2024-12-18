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Posted 18 декабря, 07:04

Published 18 декабря, 07:04

Modified 18 декабря, 07:06

Updated 18 декабря, 07:06

«Новый год к нам мчится, скоро все…». Тест на знание главных новогодних хитов

«Новый год к нам мчится, скоро все…». Тест на знание главных новогодних хитов

18 декабря 2024, 07:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Праздник
В преддверии Нового года так хочется включить новогодний плейлист и подпевать известным праздничным хитам. Хотите проверить, насколько вы готовы к новогодней ночи? Тогда проходите наш тест.
#Ольга Скворцова#Тесты#Музыка#Омск#Новый год#Праздник
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