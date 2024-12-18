«Новый год к нам мчится, скоро все…». Тест на знание главных новогодних хитов

Сюжет Праздник

В преддверии Нового года так хочется включить новогодний плейлист и подпевать известным праздничным хитам. Хотите проверить, насколько вы готовы к новогодней ночи? Тогда проходите наш тест.

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