Медик с балетным прошлым рассказала, как сделать новогодний стол полезным

Posted 18 декабря, 17:00
Published 18 декабря, 17:00
Modified 20 декабря, 12:04
Updated 20 декабря, 12:04
О том, что нужно есть, чтобы быть здоровым рассказывает врач-ревматолог КМХЦ Ирина Храпова. Ирина Александровна 11 лет занималась балетом и отлично знает, как подобрать сбалансированный рацион, сохранить стройность и быть энергичным.
Здоровая еда помогает укрепить здоровье и является профилактикой диабета, болезней сердца, инсульта и онкологических заболеваний.
«Соотношение белков, жиров и углеводов за день должно примерно равняться 1:1:4. Запомнить правильные пропорции можно представив тарелку, разделенную на 3 одинаковых части. Две из них занимают углеводы, а третью поровну делят белки и жиры», — рассказывает Ирина Александровна.
Вот ещё несколько советов, как питаться правильно:
Питайтесь правильно и будьте здоровы!