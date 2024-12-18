Медик с балетным прошлым рассказала, как сделать новогодний стол полезным

О том, что нужно есть, чтобы быть здоровым рассказывает врач-ревматолог КМХЦ Ирина Храпова. Ирина Александровна 11 лет занималась балетом и отлично знает, как подобрать сбалансированный рацион, сохранить стройность и быть энергичным.