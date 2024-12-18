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Posted 18 декабря, 17:00

Published 18 декабря, 17:00

Modified 20 декабря, 12:04

Updated 20 декабря, 12:04

Медик с балетным прошлым рассказала, как сделать новогодний стол полезным

Медик с балетным прошлым рассказала, как сделать новогодний стол полезным

18 декабря 2024, 17:00
Фото: минздрав Омской области.
До новогодних праздников, а значит и до всевозможных застолий, остаётся не так много времени.

О том, что нужно есть, чтобы быть здоровым рассказывает врач-ревматолог КМХЦ Ирина Храпова. Ирина Александровна 11 лет занималась балетом и отлично знает, как подобрать сбалансированный рацион, сохранить стройность и быть энергичным.

Здоровая еда помогает укрепить здоровье и является профилактикой диабета, болезней сердца, инсульта и онкологических заболеваний.

«Соотношение белков, жиров и углеводов за день должно примерно равняться 1:1:4. Запомнить правильные пропорции можно представив тарелку, разделенную на 3 одинаковых части. Две из них занимают углеводы, а третью поровну делят белки и жиры», — рассказывает Ирина Александровна.

Вот ещё несколько советов, как питаться правильно:

  • Ешьте больше овощей, фруктов, кисломолочных продуктов, бобовых, круп и зелени.
  • Отдавайте предпочтение нежирному мясу (курица, индейка, говядина) и рыбе.
  • Ешьте меньше сахара (сладости, газированные напитки, выпечка). При этом не отказывайтесь от углеводов, ведь это основной источник энергии. Лучше есть сложные (медленные) углеводы: овощи, фрукты, продукты из цельного зерна, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы и крупы.
  • Белки должны быть всегда, это строительный материал для организма. Из-за их недостатка снижается иммунитет, уменьшается в объёме мышечная ткань, что в свою очередь снижает физическую активность.
  • Жиры из рациона тоже нельзя полностью исключать. Их недостаток приводит к нарушению работы нервной и гормональной систем.

Питайтесь правильно и будьте здоровы!

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#Омск#Новости
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