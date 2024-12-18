Хоценко рассказал, что омские дети-сироты получили ключи от квартир в «Зеленой реке»

Posted 18 декабря, 07:22
Published 18 декабря, 07:22
Modified 18 декабря, 07:24
Updated 18 декабря, 07:24
Сегодня, 18 декабря, детям-сиротам вручили ключи от квартир в новом микрорайоне «Зеленая река». Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко, по инициативе которого облправительством, городской администрацией и ГК «Эталон» и реализуется масштабный инвестпроект.
Застройщик передал в фонд региона 33 квартиры в первых трех многоквартирных домах в микрорайоне «Зеленая река». Площадь каждой квартиры составляет 35,7 «квадратов».
«Работу по обеспечению жильем детей-сирот ведем на постоянной основе и будем продолжать», — подчеркнул губернатор.
Отметим, что по другим инвестпроектам дети-сироты получили уже 23 квартиры, в скором времени должна состоятся передача еще 20 квартир. За 2024 год также в рамках заключенных госконтрактов приобрели 267 квартир для детей-сирот в Омске и районах области. Жилые помещения приобретают в рамках госпрограммы, реализуемой по поручению президента России.