Хоценко рассказал, что омские дети-сироты получили ключи от квартир в «Зеленой реке»

Отметим, что по другим инвестпроектам дети-сироты получили уже 23 квартиры, в скором времени должна состоятся передача еще 20 квартир. За 2024 год также в рамках заключенных госконтрактов приобрели 267 квартир для детей-сирот в Омске и районах области. Жилые помещения приобретают в рамках госпрограммы, реализуемой по поручению президента России.