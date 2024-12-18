gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 07:22

Published 18 декабря, 07:22

Modified 18 декабря, 07:24

Updated 18 декабря, 07:24

Хоценко рассказал, что омские дети-сироты получили ключи от квартир в «Зеленой реке»

Хоценко рассказал, что омские дети-сироты получили ключи от квартир в «Зеленой реке»

18 декабря 2024, 07:22
Фото: Вячеслав Крузман. Пресс-служба правительства Омской области.
В региональный фонд застройщик микрорайона на Левобережье передал 33 квартиры.

Сегодня, 18 декабря, детям-сиротам вручили ключи от квартир в новом микрорайоне «Зеленая река». Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко, по инициативе которого облправительством, городской администрацией и ГК «Эталон» и реализуется масштабный инвестпроект.

Застройщик передал в фонд региона 33 квартиры в первых трех многоквартирных домах в микрорайоне «Зеленая река». Площадь каждой квартиры составляет 35,7 «квадратов».

«Работу по обеспечению жильем детей-сирот ведем на постоянной основе и будем продолжать», — подчеркнул губернатор.
Фото: Вячеслав Крузман. Пресс-служба правительства Омской области

Отметим, что по другим инвестпроектам дети-сироты получили уже 23 квартиры, в скором времени должна состоятся передача еще 20 квартир. За 2024 год также в рамках заключенных госконтрактов приобрели 267 квартир для детей-сирот в Омске и районах области. Жилые помещения приобретают в рамках госпрограммы, реализуемой по поручению президента России.

Омский губернатор Хоценко получил регистрацию в Роскомнадзоре
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Губернатор#Жилье#Дети-сироты#Новости#Зеленая река#Президент России
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика