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Posted 18 декабря, 06:51

Published 18 декабря, 06:51

Modified 18 декабря, 10:29

Updated 18 декабря, 10:29

Омский торговый комплекс на Мира введет платную парковку с января 2025 года

Халява кончилась: парковка у торгового комплекса «Терминал» в Омске станет платной

18 декабря 2024, 06:51
Фото: 1MI.

Омский торговый комплекс на Мира введет платную парковку с января 2025 года

Омичи смогут приобрести абонемент парковочного места на месяц.

С 9 января следующего года парковка у ТК «Терминал» в Омске станет платной. Это решение принято для того, чтобы улучшить доступность парковочных мест для покупателей комплекса. Омичам озвучили условия работы платной парковки:

  • Первые 20 минут — бесплатно;
  • Каждый следующий час — 50 рублей;
  • Абонемент на месяц — 3000 рублей.

При этом для тех, кто предпочитает парковаться бесплатно, остаются альтернативные варианты — это парковочные места со стороны заднего входа в комплекс и на боковых сторонах здания.

Напомним, с 16 декабря в Омске на парковке у аэропорта изменились расценки. Стоимость часа на временной стоянке выросла с 200 до 250 рублей.

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#Диана Рязанцева#Омск#Парковка#Торговый комплекс#QR-код#Терминал
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