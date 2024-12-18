Халява кончилась: парковка у торгового комплекса «Терминал» в Омске станет платной

Posted 18 декабря, 06:51
Published 18 декабря, 06:51
Modified 18 декабря, 10:29
Updated 18 декабря, 10:29
С 9 января следующего года парковка у ТК «Терминал» в Омске станет платной. Это решение принято для того, чтобы улучшить доступность парковочных мест для покупателей комплекса. Омичам озвучили условия работы платной парковки:
При этом для тех, кто предпочитает парковаться бесплатно, остаются альтернативные варианты — это парковочные места со стороны заднего входа в комплекс и на боковых сторонах здания.
Напомним, с 16 декабря в Омске на парковке у аэропорта изменились расценки. Стоимость часа на временной стоянке выросла с 200 до 250 рублей.